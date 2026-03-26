Siracusa Calcio, altra stangata dal Tribunale federale: 5 punti di penalizzazione e 7 mesi di inibizione per Ricci

Nuova pesante sanzione per il Siracusa Calcio 1924. Il Tribunale federale ha inflitto al club azzurro altri 5 punti di penalizzazione in classifica e ha condannato il presidente Alessandro Ricci a 7 mesi di inibizione. Si tratta di un nuovo colpo durissimo per una società già alle prese con una stagione segnata da problemi amministrativi, scadenze non rispettate e un quadro economico sempre più fragile.

Il nuovo provvedimento si inserisce in una vicenda che, da mesi, accompagna il cammino del Siracusa fuori dal campo almeno quanto quello sul terreno di gioco. La prima penalizzazione ufficiale di questa stagione era arrivata il 26 febbraio 2026, quando il Tribunale Federale Nazionale aveva sanzionato il club con 6 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con 6 mesi di inibizione per Alessandro Ricci, a seguito del deferimento legato alle violazioni amministrative connesse alla scadenza del 16 dicembre 2025.

Già nei giorni scorsi era emerso che per il Siracusa potessero arrivare ulteriori sanzioni. La prospettiva di nuove penalità era stata segnalata anche a livello nazionale, con riferimento ai deferimenti successivi e alle altre scadenze federali non rispettate.

Con questa nuova decisione, il bilancio disciplinare stagionale del Siracusa si aggrava ulteriormente. Sommando i provvedimenti fin qui noti, il club si ritrova con un carico sportivo che incide in maniera pesantissima sulla corsa salvezza e, più in generale, sul futuro immediato della società. L’impatto non è solo numerico, ma anche simbolico: la nuova inibizione a carico del presidente Ricci conferma infatti che la giustizia sportiva continua a ritenere rilevanti le responsabilità della governance societaria nella gestione degli adempimenti.

La vicenda, del resto, non arriva inaspettata. Attorno al Siracusa si è consolidato da settimane un clima di forte allarme, con la città mobilitata per provare a evitare il tracollo e con una cordata di imprenditori che ha avviato contatti per tentare un passaggio di proprietà. Sullo sfondo restano le prossime scadenze economiche e federali, considerate decisive per impedire ulteriori conseguenze sul piano sportivo.

Per il Siracusa, dunque, la situazione si fa sempre più complicata. Se sul campo la squadra aveva provato a restare agganciata alla lotta per la permanenza, fuori dal campo la società continua a pagare il prezzo di una gestione che la giustizia sportiva sta sanzionando in modo sempre più pesante.