Siracusa calcio, Arditi illude ma con il Foggia arriva solo un pari

Serviva una vittoria, è arrivato solo un pareggio. E per il Siracusa, allo Zaccheria contro il Foggia, il risultato pesa come una sconfitta. L’1-1 finale lascia infatti agli azzurri un margine ormai ridottissimo nella corsa ai play out, trasformando le ultime giornate in una rincorsa quasi disperata.

Eppure la squadra di Marco Turati aveva approcciato la gara nel modo giusto. Subito aggressiva, subito pericolosa: dopo appena due minuti Riccardi scalda i guantoni di Perucchini e sugli sviluppi del corner prima Pacciardi e poi Frisenna sfiorano un vantaggio che sembrava nell’aria. Un Siracusa intraprendente, padrone del gioco per lunghi tratti della prima frazione.

Il gol arriva al 33’ ed è la naturale conseguenza di quanto prodotto: cross di Valente, tentativo sporco di Iob e deviazione vincente di Arditi, ancora una volta decisivo nel cuore dell’area. Un vantaggio meritato, che però – come troppo spesso accaduto in stagione – non viene capitalizzato.

Nella ripresa il copione sembra poter sorridere ancora agli azzurri. Arditi ha subito la palla del raddoppio, ma il suo sinistro sfiora il palo. Poi è ancora Perucchini a dire di no allo stesso attaccante, tenendo in vita i padroni di casa. Ed è proprio lì che si materializza il solito, crudele copione: gol sbagliato, gol subito.

Al 57’ il Foggia trova il pari alla prima vera occasione con Tommasini, bravo a raccogliere un pallone vagante al limite e a battere Farroni con un destro secco. Da quel momento la partita cambia inerzia, con i pugliesi che prendono coraggio e il Siracusa che accusa il colpo, complice anche l’infortunio di Marafini e la crescente stanchezza.

Nel finale gli azzurri provano a tornare avanti, soprattutto con una conclusione dalla distanza di Di Paolo, ma senza trovare lo spunto decisivo. Nel recupero, poi, arriva anche l’espulsione di Gudelevicius a complicare ulteriormente i piani.

Il triplice fischio sancisce un pareggio che serve a poco o nulla. La classifica resta impietosa: il Siracusa rimane distante dal Foggia terz’ultimo e vede allontanarsi anche la possibilità di agganciare il treno play out. La matematica non condanna ancora, ma la realtà racconta di una squadra che, nonostante cuore e prestazioni, paga a caro prezzo ogni minimo errore.

E adesso, più che una speranza, serve un’impresa.