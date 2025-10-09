Siracusa calcio: classifica amara ma la “Riforma Zola” premia gli azzurri

Mentre la classifica del campionato resta impietosa – con il Siracusa fanalino di coda a quota tre punti dopo otto giornate – arriva almeno una buona notizia sul fronte dei contributi legati alla “Riforma Zola”, il sistema che premia i club di Serie C per l’impiego dei giovani.

Nella prima tranche della stagione, che comprende le giornate dalla prima alla settima, il Siracusa Calcio ha infatti incassato 56.676,49 euro, collocandosi nella parte medio-alta del girone C e tra le società che hanno beneficiato di più di questo incentivo.

Davanti agli azzurri solo realtà come Picerno (81.677,74 euro) e Benevento (81.590,58), che guidano la graduatoria, oltre alla Cavese (67.862,22) e all’Altamura (59.979,14). Un risultato che conferma la linea verde intrapresa dal club di Marco Turati, orientata sulla crescita dei giovani e sul minutaggio degli under.

Non è un caso, infatti, che tra i titolari figurino con continuità calciatori nati tra il 2004 e il 2006, come Puzone, Iob e Limonelli, insieme a elementi come Di Paolo, Bonucci o Morreale che si sono ritagliati, vuoi per necessità (come la prima a Salerno o per l’infortunio di Farroni), vuoi per scelta tecnica, un ruolo sempre più importante nel progetto azzurro.

La cifra che il Siracusa incasserà rappresenta quindi un segnale incoraggiante per una società che, pur attraversando un momento sportivamente complicato, mantiene fede alla propria filosofia di sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti.

Domenica, però, al “De Simone” contro il Sorrento, non ci sarà spazio per bilanci o calcoli: la sfida ha già il sapore di un ultimo appello per invertire la rotta e dare finalmente sostanza a un percorso che, almeno fuori dal campo, sta dimostrando solidità e coerenza.