Siracusa Calcio, confronto tra tifosi e sindaco Italia dopo il corteo: “interlocuzioni in corso”

Si è conclusa con un incontro sotto la sede dell’ex Provincia regionale di via Malta la manifestazione organizzata da alcuni tifosi del Siracusa Calcio per chiedere chiarezza sul futuro della società azzurra. Il corteo, partito dal Campo Scuola, ha attraversato corso Gelone e via Catania fino ad arrivare davanti alla sede del Libero Consorzio, dove ad attendere i sostenitori c’era il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Nel corso del confronto con i tifosi, il primo cittadino avrebbe spiegato di essere al lavoro da tempo attraverso interlocuzioni riservate con soggetti interessati alla vicenda del club, rivendicando la scelta del silenzio mantenuta finora.

Secondo quanto riferito ai presenti, infatti, ci sarebbero “persone interessate” al futuro del Siracusa e il sindaco starebbe portando avanti contatti “sotto traccia” con almeno due interlocutori. Una strategia improntata alla prudenza, motivata dalla volontà di evitare esposizioni pubbliche senza avere prima elementi concreti.

Nel corso dell’incontro sarebbe stato inoltre concordato un nuovo confronto tra una delegazione della tifoseria e il sindaco, previsto per la fine del mese di maggio, così da fare il punto sull’evoluzione della situazione.

Tra i temi affrontati anche quello legato al presidente Alessandro Ricci. Secondo quanto emerso durante il colloquio, il sindaco avrebbe ottenuto una procura che gli consentirebbe di interloquire sulla vicenda societaria e un’ulteriore procura dovrebbe essere formalizzata nella giornata di lunedì per ampliare ulteriormente la possibilità di azione e confronto.

La manifestazione si è svolta senza particolari tensioni, con i tifosi che hanno voluto ribadire la necessità di avere rassicurazioni sul futuro del calcio siracusano e sulla continuità del progetto sportivo.