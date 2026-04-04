Siracusa calcio, contro l’Atalanta un pari che lascia l’amaro in bocca

Un pari che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto. Siracusa e Atalanta Under 23 si dividono la posta al termine di una gara spettacolare, ricca di emozioni e colpi di scena, ma per gli azzurri è un punto che serve poco nella corsa salvezza.

Al De Simone, in un clima surreale segnato dallo sciopero del tifo caldo, la squadra di Marco Turati gioca una partita generosa, a tratti brillante, ma ancora una volta paga a caro prezzo la fragilità difensiva. E questo, in un momento della stagione in cui non c’è più margine d’errore, fa tutta la differenza.

L’avvio è subito in salita: dopo appena cinque minuti l’Atalanta passa in vantaggio con Cassa, bravo a sfruttare una palla inattiva. La reazione del Siracusa però è immediata e concreta. Prima il pari firmato da Di Paolo con un sinistro preciso, poi il sorpasso con Cancellieri, abile a sorprendere il portiere ospite sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli azzurri spingono, creano, trovano anche il terzo gol con Valente, annullato però per fuorigioco. E proprio nel momento di maggiore controllo, riaffiorano le fragilità: errori in uscita, spazi concessi e un Farroni chiamato più volte agli straordinari per tenere a galla i suoi.

La ripresa segue lo stesso copione. Il Siracusa prova a gestire e a colpire, ma viene punito ancora. Il momentaneo 2-2 porta la firma di Ghislandi, bravo a ribadire in rete una respinta di Farroni. Ancora una volta, però, la squadra di Turati ha la forza di reagire: Di Paolo si inventa una giocata delle sue e riporta avanti i suoi con una doppietta personale.

Sembra il momento decisivo, quello che può indirizzare definitivamente la gara. E invece, ancora una volta, il Siracusa non riesce a proteggere il vantaggio. Il definitivo 3-3 arriva con Levak, lasciato libero a pochi passi dalla porta.

Nel finale gli azzurri provano a vincerla con generosità, creando altre occasioni, ma senza trovare il guizzo decisivo. E al triplice fischio resta la sensazione di aver sprecato un’opportunità enorme.

Perché se da un lato la prestazione c’è stata – per intensità, qualità e spirito – dall’altro gli errori continuano a pesare come macigni. E adesso il tempo è davvero finito.

La trasferta di Foggia, tra sette giorni, sarà molto più di una partita: un vero e proprio dentro o fuori. Perché questo Siracusa, capace di segnare tre gol e creare tanto, dovrà imparare a concedere meno. Subito. O il rischio è che anche le buone prestazioni restino solo belle storie senza lieto fine.