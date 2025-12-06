Siracusa calcio, cuore, sofferenza e un pari che sa di beffa: finisce 2-2 contro il Foggia

Una partita quasi da dentro o fuori, quella del “De Simone”, tra un Siracusa assetato di punti e un Foggia impelagato nelle stesse sabbie mobili della bassa classifica. Alla fine esce un 2-2 amaro per gli azzurri, raggiunti all’ultimo respiro dopo una gara giocata per più di un’ora in inferiorità numerica e con lo staff tecnico decimato dai cartellini. Una prestazione di carattere, vanificata però dalla punizione di Garofalo all’ultimo minuto di recupero.

Il Siracusa parte bene e al 10’ trova subito il vantaggio grazie a Contini, bravo a ribadire in rete un tiro di Parigini dopo una ripartenza orchestrata da Limonelli. Un minuto dopo però la gara cambia volto: Bonacchi tocca Fossati in area, l’Fvs interviene e l’arbitro Gasperotti assegna rigore ed espulsione per il difensore azzurro. Garofalo fa 1-1.

In dieci uomini, la squadra di Turati non arretra e al 25’ trova addirittura il nuovo vantaggio: mischia in area, tocco di Ba sulla linea e dopo una lunghissima revisione dell’Fvs convalida il gol. Nel parapiglia vengono espulsi sia Turati sia il vice Spinelli, con il tecnico che segue il resto del match dalla tribuna tra gli applausi del pubblico.

La ripresa si apre con il forcing del Foggia, che sfiora il gol in più occasioni, in particolare con Winkelmann, fermato da un super intervento di Farroni. Il Siracusa soffre ma rimane in partita e nel finale ha anche una grande occasione con Frosali, che impegna severamente Perucchini con un rasoterra velenoso.

Quando ormai la partita sembra indirizzata verso una vittoria di resistenza, al 96’ arriva la beffa: schema su calcio di punizione dal limite e Garofalo, ancora lui, trova il 2-2 con un destro preciso dal limite.

Un pari pesante, non tanto per la classifica – che resta complicatissima – quanto per il modo in cui è maturato. Il Siracusa esce comunque tra gli applausi di un “De Simone” che ha apprezzato spirito, compattezza e voglia di lottare. Male invece la terna arbitrale che esce tra i fischi per una partita gestita in modo approssimativo nelle sue fasi più complicate