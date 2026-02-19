Siracusa calcio, dal sogno all’incubo. Favara contro Ricci: “hai illuso tutti, consegna la squadra alla città”

Doveva essere la stagione del ritorno stabile tra i professionisti. Si sta trasformando, invece, in un incubo sportivo e societario. Dopo il mancato pagamento dei contributi entro il termine del 16 febbraio, che con ogni probabilità porterà il Siracusa Calcio a una nuova penalizzazione (oltre a quella che sarà comminata il 26 febbraio per l’inadempienza del 16 dicembre), la città si è svegliata scossa e profondamente disillusa.

Se è vero che il pagamento degli arretrati e degli stipendi ha evitato l’estromissione dal campionato, salvando formalmente il titolo sportivo, è altrettanto vero che la prospettiva di un -6 imminente più un’ulteriore penalità tra metà e fine marzo rende la corsa salvezza un’autentica impresa. Con una classifica già fragile, servirà un miracolo sportivo per evitare di ripiombare tra i dilettanti dopo appena una stagione tra i professionisti.

Il morale, in città e tra staff e giocatori, è ovviamente sotto i tacchetti. A sintetizzare il sentimento diffuso è l’intervento di Gaetano Favara, storico ultras azzurro con un passato da consigliere comunale, che rivolge parole durissime rivolte al presidente Ricci, invitandolo di fatto a consegnare la squadra nelle mani del sindaco. “Hai illuso una città intera – esordisce Favara -. Una tifoseria che a scatola chiusa – senza calciatori, senza certezze, con problemi che iniziavano a spuntare uno dopo l’altro – ha sottoscritto circa 1800 abbonamenti, sfiorando un record storico. Dalla mancata fideiussione, arrivata solo tra settembre e ottobre, al giocare la Coppa in undici più qualche primavera. Stessa cosa a Salerno alla prima di campionato. Nel frattempo promesse e rassicurazioni a tifosi, calciatori, staff e dipendenti. Ma fatti zero. A dicembre tra i pochi in tutta Italia a prendere punti di penalizzazione, mai successo prima a una neopromossa. A febbraio avevi dato la certezza che non sarebbe più accaduto. E invece eccoci qui. Siracusa tradita nuovamente. Stavolta quasi definitivamente. A gennaio la squadra ha perso 7-8 elementi per le perplessità nei tuoi confronti. Non si sbagliavano. Nonostante tutto chi è rimasto continua a lottare, a fare punti, fermando il Catania davanti a uno stadio pieno. Siracusa non aveva una media spettatori così alta da tantissimi anni, nonostante le continue delusioni. Siracusa ha dimostrato di meritare molto di più. Stavolta l’ha dimostrato a tutta Italia. Adesso tocca alla pubblica amministrazione. Chi di competenza deve garantire un futuro a questa città. Bisogna assicurare il quotidiano a squadra e staff e terminare la stagione a testa alta, uniti più che mai. Città, tifosi, squadra e staff uniti. Senza società, ma uniti per la maglia e per i colori.”

Parole che fotografano uno strappo ormai evidente tra la piazza e la proprietà. Eppure, in mezzo alle macerie, resta un dato incontestabile: la squadra continua a lottare con i tifosi al suo fianco. Lo ha fatto anche nel derby contro il Catania, davanti a uno stadio gremito, segno di un attaccamento che va oltre le difficoltà economiche e le delusioni dirigenziali.

Adesso la partita si gioca su due piani. In campo, dove servirà un finale di campionato quasi perfetto per compensare le penalizzazioni. E fuori, dove la tenuta istituzionale e la capacità di garantire continuità gestionale diventeranno decisive per evitare che il “sogno” del professionismo si trasformi definitivamente in un ritorno tra i dilettanti.

Siracusa, ancora una volta, si aggrappa alla propria identità. Perché se qualcosa in questa stagione non è venuto meno, è l’amore per quei colori.