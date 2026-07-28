Siracusa calcio, ecco i primi sei acquisti: esperienza, giovani e ritorni

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Il nuovo Siracusa inizia finalmente a prendere forma. In poco più di ventiquattr’ore la società del presidente Alessandro Ricci ha ufficializzato i primi sei colpi di mercato, dando un’accelerata importante alla costruzione della rosa che Gaspare Cacciola guiderà nel prossimo campionato di Serie D.

Il nome di maggior spessore è quello annunciato ieri di Dario Giacomarro, centrocampista classe 1995 reduce dall’esperienza al Gela. Con oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D, maturate con le maglie di Melfi, Gubbio, Bisceglie, Casarano, Audace Cerignola, Nocerina e Ischia, rappresenta uno degli acquisti più importanti di questa prima fase di mercato. Sarà probabilmente lui il punto di riferimento della mediana azzurra, chiamato a dare qualità, personalità ed equilibrio alla squadra di Cacciola.

In mezzo al campo arriva anche Emiliano Dalloro, argentino classe 2001, reduce dalla stagione alla Virtus Francavilla. In Italia ha già vestito anche le maglie di Nissa e Sancataldese, confermandosi un centrocampista dinamico e già ben inserito nella realtà della Serie D.

Sempre dalla Virtus Francavilla arriva il difensore argentino Gonzalo Negro, classe 1994. Centrale di grande esperienza, nella sua carriera può vantare anche un’esperienza nella massima serie lettone con l’FK Liepaja, elemento che aggiunge ulteriore solidità a un reparto completamente da ricostruire.

Il Siracusa ritrova poi un volto già noto alla tifoseria. Torna infatti Francesco De Caro, difensore classe 2000, protagonista della stagione 2023-2024 conclusa con il secondo posto in campionato e la vittoria dei playoff di Serie D. Dopo l’ultima esperienza con il Messina, il centrale torna in azzurro conoscendo già ambiente e piazza.

Spazio anche ai giovani. Dal Cosenza arriva Gino Costanzo, esterno offensivo classe 2004, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Sambiase dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile rossoblù. Un profilo che abbina velocità e capacità di saltare l’uomo.

A completare il pacchetto dei nuovi innesti c’è Giovanni Aurino, centrocampista classe 2005, prelevato in prestito dalla Cavese. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Spal, nelle ultime due stagioni ha maturato esperienza in Serie D con Valmontone e Pompei, confermando qualità e personalità nonostante la giovane età.

Con questi sei innesti il Siracusa comincia a delineare la fisionomia della squadra che affronterà il prossimo campionato. Il lavoro del responsabile dell’area tecnica Lele Catania, in sinergia con il tecnico Gaspare Cacciola e con il presidente Alessandro Ricci, sta iniziando a produrre i primi risultati.

Il mercato, però, è tutt’altro che concluso. La società continua a lavorare per completare una rosa di circa venticinque elementi in vista dell’inizio del ritiro, fissato per il 30 luglio. L’obiettivo è consegnare a Cacciola un gruppo il più possibile definito già dai primi giorni di preparazione, così da costruire fin da subito identità e automatismi in vista di una stagione che il Siracusa vuole vivere da protagonista.