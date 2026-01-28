Siracusa calcio, ecco il rinforzo a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Di Gesù

Dopo l’arrivo di Capomaggio ecco il tanto agognato rinforzo a centrocampo: Enrico Di Gesù è un nuovo calciatore del Siracusa. A ufficializzare il passaggio in azzurro è il Lecco calcio che ieri sera con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha comunicato di aver risolto anticipatamente la cessione temporanea alla Pergolettese del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Di Gesù. Contestualmente, la società comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diretto alle prestazioni sportive del calciatore al Siracusa Calcio 1924 fino al 30 giugno 2026.

Di Gesù, mancino classe 2002 va quindi a rinfoltire il reparto di centrocampo che in queste prime uscite era composto dai soli Frisenna, Candiano, Limonelli e Gudelevicius. Cresciuto calcisticamente nella primavera del Milan, vanta già oltre 80 presenze in serie C con all’attivo 3 reti.