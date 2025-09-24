Siracusa calcio, ecco la prima vittoria: Potenza battuto in rimonta

Turati per la partita del De Simone conferma gli stessi undici schierati in campo a Crotone con Farroni in porta, linea difensiva composta da Puzone, Sapola, Pacciardi e Iob. In mediana Candiano, Limonelli e Gudelevicius, con Valente e Pacciardi alle spalle di Contini.

Il Siracusa parte forte con un pressing altissimo ma il Potenza non si lascia intimorire, continuando a preferire la costruzione dal basso.

Dopo nemmeno 14 minuti il Siracusa è costretto a cambiare per infortunio Contini per Capanni. La prima occasione degna di nota è al 18’: cross di Iob respinto di testa dalla difesa ospite, il pallone arriva sui piedi di Valente che da posizione defilata calcia a lato di sinistro.

Al 21’ il Siracusa sfiora il vantaggio. Valente per la prima volta viene servito nell’uno contro uno, mette in mezzo un bel pallone dalla sinistra ma il colpo di testa di Guadagni da ottima posizione si spegne a lato. Un minuto dopo brivido per il De Simone: durante una costruzione dal basso Pacciardi perde un pallone sanguinoso recuperato da Bruschi che in due contro il portiere ingenuamente serve Anatriello in fuorigioco. La punta ospite segna ma l’arbitro giustamente annulla.

La partita si sblocca e al 24’ il Siracusa reclama con il Var un calcio di rigore per sospetto fallo in aresa su Gudelevicius. Dopo la revisione l’arbitro Pacella decreta che non ci sono gli estremi per la massima punizione.

Alla mezzora il Siracusa sfiora il vantaggio con una bella combinazione tra Gudelevicius e Valente, l’esterno azzurro colpisce male e spedisce a lato ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Al minuto 33’ è il Potenza a giocarsi la carta del Var per un sospetto fallo di Iob su Petrungaro, ma anche in questo caso per l’arbitro non c’è nulla.

Il primo vero tiro in porta arriva al 42’ con Capanni bravo a liberarsi di un difensore e involarsi verso la porta di Alastra, il destro del centravanti azzurro è debole e l’esperto estremo difensore ospite para in due tempi. Due minuti dopo sono gli ospiti a replicare con Petrungaro che dopo una bella serpentina al limite dell’area azzurra calcia di sinistro ma la conclusione viene deviata in angolo.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro dichiara concluso un primo tempo che ha stentato a decollare.

Ripresa – Le squadre tornano in campoo con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco. Al minuto 47’ Siracusa a centimetri dal gol con Capanni che lanciato in porta da Limonelli salta il difensore ma colpisce il palo. Un minuto dopo topica di Puzone che con un retropassaggio sanguinoso lancia Bruschi a tu per tu contro Farroni ma fortunatamente il destro è debole e Farroni blocca.

Un minuto dopo il Potenza opera tre cambi con D’Auria, Felippe e Selleri che entrano in campo per Bruschi, Anatriello e Maisto. Al 54’ ancora cambi per il Potenza che sostituisce Erradi per Siatounis.

Il Siracusa parte a spron battuto ma non riesce a incidere. Al 10 della ripresa ci prova Gudelevicius dalla distanza ma il sinistro è abbondantemente alto. Al 57’ però sono gli ospiti a far male portandosi in vantaggio con Balzano imbeccato da Selleri. Turati corre ai ripari sostituendo Guadagni per Parigini. All’ora di gioco ancora ospiti pericolosi con Selleri che con un destro forte sul primo palo impegna Farroni che devia in angolo. Ancora Potenza al 63’ pericoloso in contropiede con D’Auria che conclude alto ma tutto viene fermato per fuorigioco.

Gli ospiti sembrano padroni del campo e in ripartenza fanno sempre male: al 65’ è ancora Petrungaro a bussare con un mancino rasoterra dalle parti di Farroni ma il portiere azzurro è bravo a parare.

Nel migliore momento del Potenza, quando i rossoblu sembravano in pieno controllo ecco che la dea bendata guarda finalmente in casa Siracusa. Al minuto 67’vAlastra devia sulla propria porta un cross innocuo dalla sinistra di Valente.

Tre minuti dopo e incredibilmente il Siracusa è in vantaggio: ancora Valente dalla sinistra mette in mezzo un pallone che trova Puzone pronto all’appuntamento con il gol. Il tecnico ospite si gioca la carta del Fvs. Dopo aver visto al monitor l’arbitro convalida il gol e il De Simone esplode per la seconda volta.

Puzone che subito dopo l’esultanza sotto la curva Anna lascia il posto a Cancellieri, con lui entra anche Damian per Limonelli. Di contro il Potenza inserisce Mazzeo per Petrungaro. Al 79 gli ospiti di provano con Castorani dal 30 metri ma la sua conclusione è centrale e Farroni blocca.

A 5’ dalla fine del tempo regolamentare ci prova Mazzeo per il Potenza, ma il suo destro è alto. Il Potenza prova il forcing e il Siracusa si chiude dietro con ordine. Gli ultimi 6 minuti di recupero sono pura passione con il De Simone che spinge gli azzurri verso il primo successo ed esplode al triplice fischio dell’arbitro Pacella.