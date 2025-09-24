Siracusa calcio, ecco la scintilla: le parole di Turati e Valente

Alla sesta occasione è arrivata la tanto attesa scintilla. Il Siracusa, sotto di un gol, ha reagito con orgoglio, ribaltando il Potenza grazie all’autorete del portiere Alagna e alla firma di Puzone. È la prima vittoria stagionale, tre punti che pesano come un macigno dopo un avvio di campionato in salita.

Al “De Simone” gli azzurri hanno mostrato carattere e maturità, come sottolineato da mister Marco Turati nel dopo gara: “Abbiamo fatto una grandissima partita, con spirito e letture importanti da parte di tutti. Fino al 24’ il Potenza non ha messo piede nella nostra metà campo. Loro sono una squadra forte, che calcia più di tutte in Serie C, ma i ragazzi hanno interpretato la gara in maniera straordinaria“.

L’allenatore ha voluto citare alcuni episodi chiave: “sul palo di Capanni volevo buttare un po’ di sale (ride), poi il pari di Valente ha acceso lo stadio e ha dato la spinta a tutto il gruppo. Puzone, che ha sofferto tanto, merita una menzione: ha personalità e oggi si è preso la sua soddisfazione”.

Turati ha insistito sulla mentalità: “il gol subito poteva abbatterci, ma la testa ha fatto la differenza. Abbiamo azzannato l’avversario, sradicando palloni anche nella loro area. I cambi hanno dato nuova energia, segno che tutti hanno risposto con lo spirito giusto”.

Tra i protagonisti indiscussi del successo al De Simone c’è Nicola Valente, alla prima rete in questa sua nuova esperienza in azzurro. “Non è stata un’estate facile per me, dopo che a Padova ero stato messso ai margini. Qui ho trovato un ambiente che mi vuole bene e un allenatore che lavora in modo incredibile. Quando abbiamo subito gol ho rivisto gli spettri delle scorse settimane, ma quel pari è stato il segnale che la scintilla stava arrivando. Noi più esperti dobbiamo trascinare i giovani, ma oggi un applauso va anche a loro: ci mettono sempre energia“.

Il Siracusa riparte così, con tre punti che valgono fiducia, entusiasmo e la sensazione che davvero, al “De Simone”, sia scoccata la scintilla.