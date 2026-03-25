Siracusa Calcio, Elicona dopo l’incontro con Italia: “Progetto serio, ma serve una risposta da Ricci”

Il Siracusa calcio prova a costruire il proprio futuro sportivo partendo da Palazzo Vermexio. Nella giornata di oggi, Lino Elicona – arrivato dalla Romania con un mandato esplorativo del presidente Alessandro Ricci per verificare le condizioni di un possibile passaggio di proprietà del Siracusa Calcio – ha incontrato il sindaco Francesco Italia, aprendo ufficialmente un dialogo che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime settimane.

All’uscita dall’incontro, Icona ha parlato di un clima positivo: “Esco con ulteriore entusiasmo, ho trovato un primo cittadino disponibile, che fa il sindaco ma anche il primo tifoso. C’è apertura verso un progetto vero, non limitato a salvare l’oggi ma a costruire una continuità seria”.

Il riferimento è a una cordata di imprenditori locali (tra cui alcuni ex presidenti del sodalizio azzurro) e non solo, pronti – a determinate condizioni – a subentrare nella gestione del club. Un progetto che, nelle intenzioni, punta a coinvolgere la città, che già in questi giorni si è mossa dando vita a una raccolta fondi per garantire alla squadra di poter giocare senza ulteriori patemi, sia le partite in trasferta, sia quelle al De Simone. “Siracusa deve essere dei siracusani – chiarisce Elicona, sottolineando la volontà da parte della cordata di voler lasciare spazio anche e proprio a questo movimento venuto dal basso -. Lo stanno già dimostrando. L’azionariato popolare è un partner fondamentale, chi mette anche un euro dimostra appartenenza e deve essere rappresentato”.

Sul fronte della proprietà, il nodo resta il presidente Alessandro Ricci. E sul punto Elicona ha chiarito la situazione: “Mi ha dato un mandato esplorativo per capire se ci sono condizioni concrete. Il fatto che non segua più la squadra e non venga in città dimostra che potrebbe voler cedere. Ma serve una decisione chiara”.

Una decisione che non può più attendere. Il calendario impone tempi stretti, con una scadenza cruciale fissata al 15 aprile, data entro la quale il club dovrà rispettare adempimenti economici fondamentali per evitare ulteriori penalizzazioni. Per questo, Elicona ha fissato una deadline perentoria. “Prima dell’8 aprile dobbiamo avere una risposta. Poi servirà il tempo tecnico per intervenire. Ma vi assicuro che nessuno abbandonerà la bandiera del Siracusa calcio”.

Ma Elicona non vuole nascondere le difficoltà: “Chi entra si prende una situazione complessa. Ci sono criticità, ma anche un patrimonio enorme rappresentato dalla città e dai tifosi”. Ed è proprio questo l’elemento che, secondo lui, rende il momento unico. “Sta accadendo qualcosa che non è successo da nessuna parte – precisa -. La città si è riappropriata della propria identità. I tifosi continuano a sostenere la squadra anche in difficoltà. Quando hai questo, hai tutto”.

Il modello a cui si guarda è chiaro: una società partecipata, sostenibile, lontana da promesse irrealistiche. “Non vogliamo fare i fenomeni, né io voglio fare la prima donna – spiega -. Vogliamo costruire un progetto credibile, con basi solide. La Serie C è possibile, ma solo con programmazione e sostenibilità”. Il sindaco Italia, nel frattempo, oltre ad aver comunicato a Elicona di aver trovato anche lui dei soci pronti a sposare la “causa” Siracusa, allargando ulteriormente l’ipotetica nuova base sociale, sta svolgendo un ruolo di raccordo tra le parti. “Sta coordinando il dialogo – dice Elicona – e ha dimostrato attenzione verso questo gruppo di imprenditori”.

Le prossime ore saranno decisive. Elicona continuerà i contatti con Ricci – insieme con l’amministrazione – per capire se ci saranno le condizioni per un passaggio di proprietà. Una cosa, però, è certa: “Abbiamo deciso che nessuno abbandonerà il Siracusa. L’obbligo è verso la città e verso i tifosi”.

Intanto però il tempo stringe, Siracusa prova ancora una volta a giocarsi la partita più importante, quella fuori dal campo