Siracusa Calcio, Elicona incontra Ricci: “ma manca la documentazione richiesta”

Prosegue il confronto per il possibile passaggio di proprietà del Siracusa Calcio, ma al momento non si registrano sviluppi concreti. A fare il punto è Lino Elicona, che in questi giorni convulsi rappresenta la cordata dei “volenterosi” interessata a rilevare il club azzurro.
Nella giornata odierna si è tenuto un incontro (presumibilmente in Romania) con il presidente Alessandro Ricci, nell’ambito dell’interlocuzione già avviata nei giorni scorsi. Tuttavia, secondo quanto riferito da Elicona, non è ancora pervenuto alcun riscontro formale nei termini indicati nella proposta pubblica avanzata dalla cordata siracusana.
“Pur apprezzando il canale di dialogo aperto – si legge nella nota – si evidenzia l’assenza delle evidenze documentali richieste, corredate dalle necessarie dichiarazioni a garanzia”. Una mancanza che, allo stato attuale, rappresenta un ostacolo determinante.
Senza questi elementi, infatti, come fatto emergere dalla nota di Elicona, non è possibile procedere con ulteriori valutazioni né dare seguito al percorso per la cessione della società.
Elicona ha inoltre sottolineato che eventuali aggiornamenti saranno comunicati per garantire trasparenza nei confronti della tifoseria, ribadendo però un punto fondamentale: il termine ultimo per definire la trattativa resta fissato al 31 marzo. Cioè domani.
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