Siracusa Calcio, Gaetano Favara attacca la proprietà: “serve un confronto con Ricci”

Sport · La polemica

Le recenti uscite pubbliche del presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, riaprono il confronto sul rapporto tra la proprietà e una parte della tifoseria. A intervenire, con una nota dai toni particolarmente duri, è Gaetano Favara, esponente del tifo organizzato ed ex consigliere comunale, che contesta la gestione societaria della scorsa stagione e chiede un incontro diretto con il presidente.

Favara parte proprio dalle recenti dichiarazioni di Ricci che lunedì scorso ha parlato in occasione di una trasmissione online, osservando come siano arrivate “dopo non si sa quanto tempo“. Un ritorno pubblico che, secondo l’esponente della tifoseria, non può cancellare quanto accaduto nel girone di ritorno dello scorso campionato. “A noi sembra infatti che nel girone di ritorno dello scorso campionato di lui in pochi avessero notizie“, scrive Favara, ricordando come la squadra abbia concluso la stagione di Serie C grazie all’intervento economico dei tifosi.

Nella sua ricostruzione, Favara richiama le difficoltà incontrate dal club per garantire il regolare svolgimento delle partite, arrivando a rischiare di non disputare alcune trasferte o di giocare in casa a porte chiuse per la mancanza delle risorse necessarie a pagare gli steward. “Tutto questo in Serie C davanti a tutta Italia – prosegue -. Uno scempio evitato solo grazie ai tifosi, quelli veri, e il tutto nella totale assenza della proprietà, vera assente ingiustificata“.

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L’esponente del tifo organizzato contesta inoltre il modo in cui, a suo giudizio, queste vicende sarebbero state successivamente ridimensionate nel dibattito pubblico. Nel confronto con le precedenti gestioni, sostiene che “gli ex presidenti hanno sempre messo almeno la faccia. Senza scappare“. Citando anche la precedente esperienza di Alì e precisando che, pur essendosi conclusa con una mancata iscrizione, “non ha accumulato né lasciato alcun debito“.

Le critiche rivolte all’attuale proprietà riguardano anche le difficoltà economiche e organizzative che, secondo Favara, avrebbero interessato la quotidianità della squadra, contestando a Ricci la scelta di tornare a parlare pubblicamente facendo leva sull’iscrizione della squadra in Serie D, senza però affrontare un confronto aperto e senza rispondere alle domande più scomode.

Un altro passaggio della nota riguarda proprio una delle ultime dichiarazioni del presidente del sodalizio azzurro che, dopo aver lamentato una presunta aggressione nei suoi confronti, ha deciso che a partire da domenica prossima, quando al De Simone il Siracusa ospiterà la Nissa, non sarà più concesso ai calciatori di salutare i tifosi al termine delle partite. Una posizione che Favara giudica inaccettabile e che lo porta a ribadire la distinzione tra la società e la squadra. “Il Siracusa non è il “giocattolo” di nessuno, men che meno dell’attuale presidente” attacca.

Per l’esponente della tifoseria, impedire ai giocatori di salutare i sostenitori significherebbe “piegare all’umoralità dell’individuo (il presidente) un bene collettivo (il Siracusa)”. Da qui la richiesta di interrompere una situazione che, a suo avviso, rischia di compromettere ulteriormente il rapporto tra la città e la maglia azzurra.

Pur ribadendo la propria convinzione che l’attuale proprietà debba “passare la mano e lasciare Siracusa e il Siracusa”, Favara ritiene urgente un incontro tra Ricci e la tifoseria organizzata. L’obiettivo dichiarato è evitare che queste nuove esternazioni pubbliche possano alimentare un ulteriore distacco tra la squadra e i suoi sostenitori.

“Scelga lui dove e quando. Ma si presenti con la consapevolezza che pretenderemo chiarezza e non i classici giri di parole“, conclude Favara, chiedendo al presidente un confronto diretto sul passato recente e sulle prospettive del club.