Siracusa Calcio, Giovanni Pisano: “Il settore giovanile è la nostra forza. Lavoriamo per formare i talenti di domani”

Non solo prima squadra: il progetto del Siracusa Calcio guarda con decisione anche al settore giovanile. A sottolinearlo è Giovanni Pisano, responsabile del vivaio azzurro, che in questi giorni segue da vicino gli ultimi test della formazione Primavera e delle altre rappresentative.

“Siamo partiti un po’ in ritardo – spiega Pisano – ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Le squadre nazionali, dalla Primavera all’Under 15 e Under 17, sono state costruite con attenzione e adesso attendiamo con entusiasmo l’inizio dei campionati. Un plauso va ai miei collaboratori e alla società: il presidente Ricci, Guglielmino, Laneri e il gruppo Bastante che ci è sempre vicino”. Pisano ha voluto anche rivolgere un importante ringraziamento a Gigi Calabrese, ex centrocampista azzurro e che oggi si occupa della scuola calcio del Siracusa.

Il debutto ufficiale è atteso già da questa domenica, con le Under 15 e 17 impegnate in trasferta a Cosenza. Ma al di là dei risultati, l’obiettivo dichiarato è uno: la crescita dei giovani calciatori in prospettiva della prima squadra. “Le nostre formazioni giovanili giocheranno con lo stesso modulo della prima squadra. È fondamentale lavorare in continuità, perché tutto il nostro impegno è finalizzato a portare quanti più ragazzi possibili a vestire la maglia del Siracusa in Serie C”, sottolinea Pisano.

Un lavoro quotidiano, che non guarda solo al campo ma anche alla formazione personale: “Ai ragazzi dico sempre che impegno e serietà devono andare di pari passo con lo studio. Non tutti arriveranno nel calcio che conta, ma se affrontano questi anni con serietà, sacrificio e divertimento, il lavoro alla fine paga”.

Tra ambizione e realismo, Pisano non nasconde l’ottimismo: “Abbiamo costruito ottime squadre, sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni”.