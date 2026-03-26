Siracusa Calcio: “Gradimento per la proposta di cessione”. Ma serve la documentazione prevista

“A seguito riunione tenutasi oggi, 26 marzo 2026, del CdA del Siracusa Calcio 1924, al fine di valutare la proposta di acquisto pervenuta dal Sig. Pasquale Elicona informiamo che è stato espresso un gradimento di principio alla stessa con il vincolo che la prosecuzione della trattativa sia subordinata alla preliminare presentazione di tutta la documentazione prevista dai regolamenti federali circa il rispetto dall’art. 20 bis e dell’art. 20 ter delle N.O.I.F. ovvero che esistano i presupposti dei requisiti di onorabilità e di adeguata solidità finanziaria e soprattutto alla indicazione di quale sia il soggetto giuridico acquirente. Confermiamo pertanto la massima disponibilità a dialogare con soggetti seri e strutturati, fermo restando che ogni passaggio di quote avverrà solo nel quadro di un percorso pienamente conforme alle disposizioni FIGC”, così una nota trasmessa in serata dalla società azzurra che apre uno spiraglio importante sulla trattativa per il passaggio di proprietà.