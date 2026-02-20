Siracusa calcio, il sindaco Italia: “Massima attenzione, ma serve prudenza”

Dopo giorni di tensione e silenzi istituzionali, arriva la presa di posizione del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sulla delicata situazione del Siracusa Calcio. Un intervento atteso, che prova a fare chiarezza sul ruolo dell’amministrazione comunale in una fase estremamente critica per il futuro del club aretuseo.

“Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione del Siracusa Calcio”, ha dichiarato il primo cittadino, spiegando come il silenzio delle ultime ore non sia stato sinonimo di disinteresse, ma piuttosto una scelta dettata da senso di responsabilità: “in una fase in cui si è parlato molto – spesso troppo e a sproposito – riteniamo doveroso muoverci con la massima discrezione”.

Il sindaco ha sottolineato come il Comune sia già al lavoro su più fronti. Da un lato, la verifica approfondita dello stato finanziario e amministrativo della società, dall’altro una serie di interlocuzioni per comprendere quali possano essere gli sviluppi futuri, sia nell’immediato che nel medio periodo.

Un passaggio chiave riguarda anche il sostegno già garantito dall’amministrazione: “È bene ricordare che questa Amministrazione è stata concretamente vicina alla squadra, con investimenti per circa 1,5 milioni di euro e non solo”. Un dato che Italia rivendica come prova di un impegno concreto, ben oltre le dichiarazioni di facciata.

Nessuna promessa, però, sul futuro. “Oggi resta legato a molte variabili e proprio per questo riteniamo scorretto fare annunci o alimentare aspettative non fondate”.

Un messaggio diretto soprattutto ai tifosi, chiamati a convivere con delusione e preoccupazione dopo le ultime vicende societarie: “L’attenzione dell’Amministrazione c’è ed è massima, ma sarà sempre accompagnata da prudenza, verifiche puntuali e rispetto per una storia sportiva che merita serietà, non parole affrettate”.

Parole che confermano come, mentre la squadra continua a lottare sul campo, la partita più delicata si stia giocando fuori, tra conti da verificare e scenari ancora tutti da definire.