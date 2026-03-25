Siracusa calcio, l’appello di Favara: “Basta chiacchiere, si passi ai fatti. Nessuna strumentalizzazione alla nostra passione”

“Basta chiacchiere, è il momento dei fatti. Nessuno strumentalizzi la nostra passione“. È un appello duro e senza mezzi termini quello lanciato da Gaetano Favara, già consigliere comunale e storico ultras del Siracusa Calcio, in merito alla delicata situazione che sta attraversando il club azzurro.

Favara punta il dito contro quello che definisce “un silenzio assordante” da parte delle istituzioni e invita tutti i soggetti coinvolti a uscire allo scoperto. “Il tempo delle parole è finito – tuona Favara -. Servono azioni concrete. Le passerelle in radio, in tv o sui social servono a poco mentre il futuro del calcio a Siracusa è appeso a un filo”.

L’ex consigliere sottolinea come la tifoseria stia dando prova di grande attaccamento. “Questa piazza sta dimostrando a tutta Italia di meritare la Serie C senza alcun dubbio – prosegue -. Adesso però chi ha responsabilità deve fare la propria parte“.

Al centro dell’intervento di Favara anche i possibili scenari societari, con l’ipotesi paventata negli ultimi giorni di una possibile cordata di imprenditori pronti a subentrare. “Se è vero che esiste un interesse da parte di imprenditori, locali e non – ancora Favara -, è arrivato il momento di mettere tutto nero su bianco. Non si può più attendere”. Il 15 di aprile, infatti, sul Siracusa incombe l’ennesima scadenza federale con il pagamento della penultima tranche di stipendi e contributi per giocatori e staff.

E proprio visti i tempi molto stretti, Favara chiama direttamente in causa anche l’attuale proprietà e le istituzioni cittadine: “cosa intende fare Ricci? Chi è realmente in contatto con lui? E perché il sindaco e le istituzioni non intervengono pubblicamente? Perché non si organizza una conferenza stampa per chiarire la situazione una volta per tutte?“.

Infine, l’urgenza legata alle prossime scadenze. “A metà aprile c’è un passaggio fondamentale per il futuro del club. Cosa stiamo aspettando? Il Siracusa non può scomparire tra quattro chiacchiere. Dopo anni di sacrifici e successi, la città merita rispetto e chiarezza immediata“.