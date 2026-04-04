Siracusa calcio, le parole di mister Turati: “meritavamo di più. Siamo ancora vivi, questo conta”

Tra rimpianto e consapevolezza, il Siracusa esce dal confronto con l’Atalanta Under 23 con un punto che lascia sensazioni contrastanti, ma che tiene ancora accesa una fiammella. A sottolinearlo è stato anche mister Marco Turati nel post partita, analizzando una gara che, per quanto prodotto, avrebbe potuto regalare qualcosa in più agli azzurri.

“C’è rammarico, come già la settimana scorsa, perché per quello che abbiamo creato avremmo meritato di più – ha spiegato il tecnico –. L’Atalanta è una squadra forte, con calciatori che sanno sempre scegliere bene negli ultimi metri. Noi però abbiamo fatto una partita importante, soprattutto con difensori e centrocampisti”.

Il nodo resta sempre lo stesso: la gestione degli episodi. “Il rammarico più grande è aver subito tre gol per piccole ingenuità. In partite così equilibrate sono dettagli che fanno la differenza. Se fossimo andati sul doppio vantaggio, probabilmente l’avremmo gestita meglio”.

Il Siracusa, ancora una volta, ha mostrato identità e coraggio, ma ha pagato a caro prezzo ogni minima sbavatura. “Attacchiamo tanto, spingiamo forte e questo può esporci a qualche rischio, ma oggi i gol li abbiamo presi anche da situazione di difesa schierata. Questo non deve succedere. Non ci sta girando benissimo, ma dobbiamo pretendere di più da noi stessi”.

Nonostante tutto, la squadra resta viva. Lo dice il campo, lo dice l’atteggiamento, lo conferma anche lo stesso Turati: “Siamo ancora lì, con la possibilità di giocarci tutto nelle ultime tre partite. Questo è quello che conta”.

Uno sguardo poi anche ai singoli, a partire da Di Paolo: “È un giocatore forte, ma deve migliorare in alcuni fondamentali. Oggi ha dato tanto, considerando anche che veniva da una settimana complicata”.

Infine, inevitabile proiettarsi già alla prossima sfida, quella contro il Foggia che si presenta proprio come una sfida da dentro o fuori: “Sarà una partita da preparare bene, anche dal punto di vista nervoso. Loro sono forti nelle ripartenze, ma noi dobbiamo continuare a giocare con questo atteggiamento. Dopo quello che hanno fatto vedere i ragazzi nelle ultime settimane, sono fiducioso”.

Un punto che muove la classifica, ma che lascia la sensazione di un’occasione sfumata. E adesso, davvero, non c’è più margine d’errore.