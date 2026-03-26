Una proposta formale, nero su bianco, che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro del Siracusa Calcio 1924. È stata presentata una proposta irrevocabile e vincolante di acquisto delle quote societarie, firmata da Lino Elicona, che apre ufficialmente alla possibilità di un cambio di proprietà.

Il dato più immediato è anche quello più simbolico: l’offerta è pari a 1 euro per l’acquisizione della totalità delle quote. Una cifra che, più che rappresentare il valore del club, fotografa la situazione attuale e sposta l’attenzione su un altro elemento, molto più rilevante: il peso dei debiti.

Ed è proprio qui che si gioca la partita. La proposta prevede infatti una condizione precisa e non negoziabile: la posizione debitoria complessiva della società non dovrà superare i 2,5 milioni di euro al momento del trasferimento. Un tetto che include praticamente tutto: debiti verso banche, fornitori, dipendenti, fisco, enti previdenziali e federazioni sportive.

Ma c’è un altro passaggio ancora più delicato, che riguarda i rapporti interni alla società. I debiti verso soci, amministratori o soggetti collegati non vengono conteggiati in quel limite, ma devono essere integralmente azzerati prima della cessione. In sostanza, chi oggi è dentro la società dovrà rinunciare a qualsiasi credito vantato nei confronti del club, senza possibilità di recupero futuro. Un punto che, più di altri, chiarisce la logica dell’operazione: non si tratta semplicemente di vendere una società, ma di ripulirne la struttura finanziaria per consentire una reale ripartenza.

I tempi, inoltre, sono strettissimi. La proposta fissa una scadenza precisa: entro il 31 marzo 2026 le parti dovranno arrivare al rogito notarile. Un orizzonte ravvicinato che lascia poco spazio a margini di trattativa o rinvii.

L’operazione sarà valida solo se tutte le condizioni verranno rispettate: dalla certificazione dei debiti alla consegna completa della documentazione societaria, fino alle dichiarazioni di garanzia sull’assenza di contenziosi o passività non dichiarate. In caso contrario, la proposta decadrà automaticamente. Si entra quindi in una fase concreta, in cui alle intenzioni dovranno seguire atti verificabili. Dopo settimane di voci, contatti e aperture, questa è la prima mossa ufficiale che mette dei paletti chiari: trasparenza sui conti, azzeramento delle posizioni interne e sostenibilità economica.

Il futuro del Siracusa, a questo punto, non dipende più solo dalla volontà di vendere o acquistare, ma dalla capacità di fare chiarezza su ciò che c’è oggi dentro la società. E il tempo per farlo è già iniziato a scorrere.