Siracusa calcio, ore di tensione: timore penalizzazione per presunti mancati pagamenti

Se da una parte Siracusa vive una giornata di festa sportiva con l’arrivo della Fiamma olimpica, dall’altra per i tifosi del Siracusa calcio è una giornata di grande apprensione. Da due giorni, infatti, in città si inseguono le voci di un possibile deferimento del Siracusa Calcio per il mancato pagamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata a ieri. Un’eventualità che, se confermata, si tradurrebbe in una certa penalizzazione in classifica.

Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi — si parla di 2 o addirittura 4 punti —vorrebbe dire che gli azzurri tornerebbero in fondo alla classifica del girone C di serie C, rendendo la salvezza sempre più difficile al netto degli evidenti segnali di ripresa mostrati dalla formazione di mister Turati nell’ultimo mese e mezzo.

Ad alimentare le incertezze di piazza e a rendere sempre più forti le voci in città è il silenzio della società. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club né chiarimenti da parte del presidente Alessandro Ricci, che negli ultimi giorni pare fosse fuori sede.

Al momento, infatti, non è chiaro se siano stati pagati gli stipendi degli ultimi mesi, così come gli adempimenti federali che scadevano ieri, martedì 16 dicembre. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, visto che al momento la situazione non è ancora stata ufficialmente chiarita.

Intanto oggi la squadra si è ritrovata regolarmente al De Simone e dopo un momento di confronto tra i giocatori, il mister e alcuni tifosi, gli azzurri hanno regolarmente svolto la seduta mattutina in vista della partita contro il Trapani. Un derby di suo importante, ma che oggi, alla luce di queste incertezze, assume un valore ancora più importante.

Ciò che più conta, però, è che la società fornisca una presa di posizione ufficiale, indispensabile per dissipare dubbi e provare a restituire serenità a un ambiente che, mai come quest’anno, ha dimostrato maturità e attaccamento alla squadra con la sottoscrizione di circa 1.600 abbonamenti nonostante le difficoltà di inizio stagione, le continue presenze e il sostegno alla squadra al netto dei risultati balbettanti.