Siracusa calcio, parla Ricci: “Nei prossimi giorni sarò in città. Stiamo verificando le condizioni per l’iscrizione”

“Non sono a Siracusa, nei prossimi giorni, Etna permettendo, sarò in città”. Sono poche, ma significative, le parole del presidente del Siracusa Alessandro Ricci, che, contattato telefonicamente, rompe il silenzio delle ultime settimane per smentire le indiscrezioni che lo volevano già nel capoluogo aretuseo. Un intervento breve, sul solco dell’ultima nota stampa ufficiale diramata dalla società, che, però, conferma come il numero uno del sodalizio azzurro stia seguendo da vicino una fase decisiva per il futuro della società.

La priorità, inevitabilmente, è rappresentata dall’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, da perfezionare entro le 14 di venerdì 10 luglio. Interpellato sull’argomento, Ricci preferisce non sbottonarsi troppo: “Stiamo verificando le condizioni per l’iscrizione”, si limita a dire, ma in quelle poche parole sembra voler confermare la volontà di presentare la domanda per iscrivere la squadra al prossimo torneo di quarta serie.

Sono giorni particolarmente delicati per il club aretuseo, chiamato a ripartire dopo una stagione che, tra penalizzazioni, silenzi, difficoltà economiche e retrocessione, ha lasciato ferite profonde nell’ambiente. Prima ancora di pensare al mercato o all’organizzazione tecnica, sarà infatti necessario superare lo scoglio dell’iscrizione, passaggio imprescindibile per garantire continuità al calcio cittadino.

Restano inoltre diversi interrogativi ancora senza risposta. Tra questi anche il ruolo di Demetrio Sartiano che, per alcuni giorni, era stato indicato come possibile figura destinata ad affiancare o sostenere il progetto azzurro, salvo poi sparire dai radar senza ulteriori sviluppi.

Se l’iscrizione verrà perfezionata, per il Siracusa inizierà una vera e propria corsa contro il tempo. C’è infatti da ricostruire praticamente tutto: dall’assetto societario all’area tecnica, passando per lo staff e soprattutto per una rosa che, dopo la retrocessione dovrà essere allestita praticamente da zero.

A pesare sarà anche il rapporto con la città. Dodici mesi fa Ricci era stato il presidente della promozione in Serie C, accolto dall’entusiasmo di una piazza che aveva ritrovato il professionismo dopo sette anni e da una classe politica che ragionava sulla possibilità di conferirgli la cittadinanza onoraria. Oggi il contesto è completamente diverso: la retrocessione e le vicende societarie hanno incrinato profondamente il legame con gran parte della tifoseria.

Anche per questo il percorso che attende il Siracusa appare in salita. Non basterà iscrivere la squadra al campionato: servirà ricostruire credibilità e fiducia in un ambiente inevitabilmente segnato dagli ultimi mesi. E, almeno inizialmente, sarà probabilmente il campo l’unico strumento capace di riavvicinare una parte di quei quasi 1.600 abbonati che appena un anno fa avevano risposto con entusiasmo al ritorno tra i professionisti.

Il primo passo, però, resta quello più importante: entro venerdì bisognerà capire se il Siracusa sarà regolarmente ai nastri di partenza della prossima Serie D. Solo allora si potrà iniziare a parlare davvero del futuro.