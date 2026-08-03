Siracusa calcio, parte ufficialmente la stagione 2026-2027

Sport · Al via il ritiro

Finalmente si comincia. Dopo settimane di attesa, un ritiro rinviato più volte e il cambio di programma che ha portato la preparazione dal previsto soggiorno fuori sede direttamente allo stadio Nicola De Simone, il Siracusa dà il via alla stagione 2026-2027. Questo pomeriggio, alle 17.30, mister Gaspare Cacciola dirigerà il primo allenamento della nuova annata, preceduto dai test atletici. La seduta si svolgerà a porte chiuse a causa dei lavori ancora in corso all’interno dell’impianto.

Saranno circa una ventina gli atleti che si ritroveranno nella “casa azzurra” tra calciatori già ufficializzati e altri in procinto di essere resi noti dalla società del presidente Ricci. Il colpo di maggiore esperienza è sicuramente quello di Dario Giacomarro, centrocampista classe 1995, chiamato a prendere in mano le chiavi del gioco. Con oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D rappresenta uno dei profili più affidabili dell’intera categoria.

In difesa sono arrivati due rinforzi importanti. Il primo è l’argentino Gonzalo Negro, centrale classe 1994 reduce dall’esperienza alla Virtus Francavilla e con un passato anche nella massima serie lettone con l’FK Liepaja. Il secondo è Francesco De Caro, difensore classe 2000 che torna a vestire l’azzurro dopo essere stato tra i protagonisti della stagione 2023-2024 conclusa con il secondo posto in campionato e la vittoria dei playoff.

A centrocampo il Siracusa ha accolto anche Emiliano Dalloro, argentino classe 2001 proveniente dalla Virtus Francavilla, e Giovanni Aurino, classe 2005 arrivato in prestito dalla Cavese dopo le esperienze nei vivai di Juventus e Spal e le ultime stagioni in Serie D con Valmontone e Pompei.

Sugli esterni offensivi, invece, la società ha puntato su Gino Costanzo, classe 2004, reduce da due stagioni al Sambiase dopo tutta la trafila nel settore giovanile del Cosenza. A questi si aggiungono gli acquisti già definiti nei giorni scorsi: l’attaccante Christian Gambino, classe 2007 proveniente dalla Primavera del Palermo, e il terzino sinistro Giuseppe Birardi, classe 2006 reduce dall’esperienza al Parmonval. Ultimo acquisto in ordine di tempo è quello di Angelo Guida, attaccante classe 2002 che nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze in Serie C con la Cavese, prima di trasferirsi alla Reggina, in Serie D, nella sessione invernale di mercato. Guida è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, in carriera ha giocato in Serie C anche con Turris e Brindisi e in Serie D con Casertana e Paternò. La speranza è che Guida a Siracusa possa replicare la stagione 2024-25 quando con la maglia del Paternò ha realizzato 10 reti in 30 partite.

Restando sempre in ambito mercato, ma parlando di “ex” dopo Carmelo Limonelli, che ha ritrovato Marco Turati allo Spezia, anche Damiano Cancellieri è ormai a un passo dal trasferimento in Liguria. Per il terzino sinistro, tra i protagonisti più positivi dell’ultimo campionato nonostante la retrocessione maturata a causa delle penalizzazioni, manca ormai soltanto l’ufficialità per ricongiungersi con l’allenatore che più di tutti ne ha valorizzato le qualità in maglia azzurra.