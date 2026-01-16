Siracusa calcio, primo colpo in entrata: ufficiale Arditi, ma l’emergenza resta

Dopo una lunga serie di cessioni, non ultima quella di Ignacio Molina passato alla Salernitana, il mercato del Siracusa Calcio registra finalmente un movimento in entrata. Come anticipato nelle scorse ore, il club azzurro ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Gabriel Arditi, giovane attaccante classe 2006, che va a rinforzare – almeno numericamente – il reparto offensivo a disposizione di Marco Turati.

Arditi arriva dal Catanzaro che lo aveva aggregato alla prima squadra di Serie B nella prima parte di stagione. Parallelamente, il centravanti si è messo in evidenza con la formazione Primavera 2, realizzando 4 gol in 8 presenze, numeri che ne certificano il potenziale e la crescita. Il calciatore ha già raggiunto Siracusa e si è aggregato al gruppo, risultando da subito disponibile per i prossimi impegni ufficiali, a partire dalla sfida di domenica al “De Simone” contro l’Audace Cerignola.

Si tratta del primo colpo messo a segno dal direttore sportivo Antonello Laneri, che nei giorni scorsi ha più volte ribadito come dovrebbero essere cinque gli innesti complessivi nel mercato di riparazione. Un piano necessario, ma che al momento non basta a mascherare una situazione di evidente emergenza numerica.

In vista del match di domenica, infatti, Turati dovrà fare i conti con una rosa ridotta all’osso. Alle cessioni di Guadagni (Picerno), Alma (Barletta), Ba (Cosenza), Parigini (Sambenedettese) e Molina (Salernitana), si sono aggiunti i rientri ai club di appartenenza di Kratsev e Frosali (praticamente mai impiegati dal mister azzurro) per fine prestito. Un’emorragia che ha svuotato diversi reparti, costringendo l’allenatore a soluzioni di emergenza e a un utilizzo intensivo degli stessi uomini.

Sul fronte indisponibili, resta ai box Zanini, per il quale si spera in un pieno recupero a partire dalla prossima settimana. Da monitorare anche le condizioni di Frisenna, che in settimana ha svolto lavoro differenziato a causa di un fastidio fisico: il suo recupero sarebbe fondamentale, visto che anche a centrocampo le alternative sono ridotte al minimo, con Limonelli, Gudelevicius e Candiano uniche certezze attualmente disponibili.

L’arrivo di Arditi rappresenta dunque un primo passo, ma il Siracusa resta in attesa di ulteriori rinforzi per affrontare un momento delicato della stagione – tra le vicende di campo, quelle di mercato e l’imminente penalizzazione – nel quale la solidità del gruppo e la capacità di adattamento di Turati saranno ancora una volta determinanti.