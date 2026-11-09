Siracusa calcio, restituzione delle somme ai tifosi: “un’opera per Crippa e scuola calcio”

Sport · L'iniziativa

A seguito della volontà espressa dal Siracusa Calcio di restituire ai tifosi le somme donate lo scorso anno per sostenere il club, una rappresentanza dell’associazione Uniti per il Siracusa ha incontrato il presidente Alessandro Ricci, che ha spiegato come questa iniziativa nasca dal desiderio di ringraziare concretamente i sostenitori per il loro contributo.

Per quanto riguarda le somme donate, pari a circa 30.000 euro, l’associazione intende proporre ai donatori, attraverso una votazione, di destinarle a due progetti dal valore simbolico e sociale. Il primo è la realizzazione di un’opera dedicata ad Amedeo Crippa all’interno dello stadio Nicola De Simone, per tramandare anche alle nuove generazioni il ricordo del nostro Capitano.

Il secondo è la creazione di una scuola popolare di calcio gratuita alla Borgata, rivolta ai bambini e ai ragazzi delle famiglie che non possono permettersi una scuola calcio. Un’iniziativa già presente in diverse città italiane, che vorremmo portare anche alla Borgata, un quartiere che presenta criticità sociali e dove lo sport può rappresentare un’importante opportunità di aggregazione e crescita.

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Nel corso dell’incontro, Alessandro Ricci ha confermato che la restituzione delle donazioni non esclude l’impegno assunto nei mesi scorsi di cedere il 3% delle quote societarie ai tifosi, ribadendo la volontà di mantenerlo. A questo proposito, l’associazione ha incaricato un revisore contabile di confrontarsi con i professionisti della società per individuare il percorso più adeguato a procedere con la cessione delle quote.

“Riteniamo che questo rappresenterebbe un passaggio fondamentale per il futuro del Siracusa – scrive il comitato Uniti per il Siracusa in una nota -. In un momento in cui da più parti si chiedono chiarimenti sulla situazione e sui programmi della società, crediamo che, oltre agli incontri e alle parole, servano gesti concreti. L’ingresso dei tifosi nella società

permetterebbe una maggiore trasparenza sulla gestione del club e, soprattutto, sulle intenzioni e sulle prospettive future della proprietà.”

L’obiettivo di Uniti per il Siracusa è dare vita a un soggetto giuridico autonomo che garantisca una

presenza stabile e organizzata dei tifosi all’interno della società calcistica. Un progetto pensato per il futuro

del Siracusa, indipendentemente da chi lo guida oggi o lo guiderà domani, così come dalle persone che

hanno fondato l’associazione o che attualmente ne fanno parte.