Ultime news

2 minuti di lettura
Le parole del presidente

Siracusa calcio, Ricci parla sui social e prova a ricompattare l’ambiente: “ripartiamo insieme”

Nel giorno di Natale il presidente azzurro si affida ai social con un post carico di ricordi, sacrifici e richiami al senso di appartenenza della piazza

Il presidente del Siracusa Alessandro Ricci

Nel giorno di Natale il presidente azzurro si affida ai social con un post carico di ricordi, sacrifici e richiami al senso di appartenenza della piazza

2 minuti di lettura

Nel giorno di Natale, quando la città si raccoglie e cerca serenità, il presidente del Siracusa calcio, Alessandro Ricci rompe nuovamente il silenzio. Lo fa affidandosi ai social, con un lungo messaggio carico di emotività, memoria e richiami all’unità. Un post che arriva dopo giorni difficili, segnati da incertezze sulle scadenze federali, stipendi non pagati (o pagati in ritardo) e lo spettro concreto di una penalizzazione che incombe sul Siracusa.

Ricci sceglie di parlare al cuore della piazza, richiamando due date simbolo del recente passato: il 13 novembre 2022 e il 7 aprile 2024. La prima è la dolorosa sconfitta contro la Nuova Igea Virtus in Eccellenza, da cui nacque la reazione culminata nella vittoria dei playoff e nella promozione in Serie D davanti a un De Simone carico di passione. La seconda è il ko contro il Trapani in Serie D, tappa amara ma decisiva nel percorso che avrebbe portato, un anno dopo, alla promozione in Serie C e alla festa del 4 maggio 2025, con 10.000 persone in Ortigia.

Il filo conduttore del messaggio è una parola ripetuta ossessivamente, sempre in maiuscolo: “INSIEME”. Un richiamo forte all’unità con la città, ai sacrifici condivisi, alla capacità di rialzarsi dopo le cadute. Un lessico emotivo, identitario, che parla direttamente a una tifoseria ferita ma ancora profondamente legata a questi colori.

Siracusa calcio, ferita aperta: servono chiarezza e verità

Il caso

La vera notizia, però, è contenuta nel passaggio in cui Ricci afferma di aver informato il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il sindaco Francesco Italia, assicurando che metterà “in campo tutte le forze necessarie” affinché il Siracusa continui il proprio percorso in Serie C, quest’anno e in futuro. Un segnale importante, che certifica contatti istituzionali e la volontà dichiarata di andare avanti.

Resta però il nodo centrale: alle parole devono seguire i fatti. Il post natalizio è un primo passo, ma non sufficiente per dissipare le nubi. La piazza chiede chiarezza sui pagamenti, sui tempi di rientro dalle pendenze e sulle reali prospettive del club. Perché l’unità invocata non può reggersi solo sull’emotività, ma va nuovamente coltivata con profonde certezze.

Il Siracusa è caduto tante volte e come ricorda Ricci, si è sempre rialzato. Adesso, però, serve farlo nuovamente. Tutti insieme. Con chiarezza.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi