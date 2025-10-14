Siracusa calcio, Ricci rompe il silenzio: “È il momento della responsabilità condivisa”

Dopo il silenzio stampa imposto al termine della sfida persa con il Sorrento e due giorni di assoluto riserbo, il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci, ha deciso di rompere il silenzio con una dichiarazione ufficiale, tornando a parlare in un momento particolarmente delicato per il club.

Ricci ha ricordato come già ad agosto avesse scelto di assumersi pubblicamente la responsabilità di alcuni errori di gestione, ma oggi — alla luce della crisi di risultati e della contestazione dei tifosi — ritiene necessario un passo ulteriore. “È arrivato il momento di un’assunzione di responsabilità condivisa – dice il patron azzurro -. Ognuno, nell’ambito delle proprie competenze, deve farsi carico delle proprie decisioni e del proprio operato.”

Il numero uno azzurro ha voluto inoltre chiarire la ripartizione dei ruoli all’interno della società, smentendo qualsiasi interferenza nelle scelte tecniche. “Le decisioni riguardanti l’aspetto sportivo, dalla scelta dei giocatori alle riconferme, fino alla costruzione della rosa – chiarisce Ricci – sono state interamente assunte dal direttore sportivo e dall’allenatore. La presidenza non è mai intervenuta nelle scelte di campo né ha fornito indicazioni o suggerimenti tecnici.”

Ricci ha spiegato di aver comunicato soltanto il budget a disposizione per la stagione, sottolineando che “non è stato ancora completamente utilizzato”, e ribadendo la centralità dell’autonomia dello staff tecnico: “Il campo deve restare territorio esclusivo di chi lavora ogni giorno con la squadra.”

Il presidente ha poi voluto lanciare un messaggio di fiducia e compattezza all’ambiente. “Il mio impegno verso la società, i tifosi e la città resta immutato – prosegue -. Ma è doveroso che ognuno risponda delle proprie scelte, così come io ho fatto e continuerò a fare per le mie. I nostri valori ci insegnano che non è importante cadere, ma sapersi rialzare. Tutti insieme: società, dirigenti, staff, squadra e tifosi.”

Un appello che arriva nel momento più complicato della gestione Ricci, con il Siracusa ultimo in classifica e atteso dalla trasferta di Caserta da cui si attende una risposta caratteriale (e in termini di punti) dal campo.