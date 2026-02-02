Siracusa calcio rivoluzionato dal mercato di gennaio, Simonetta e Marafini gli ultimi innesti

Come ripostato da “LacasadiC” il Siracusa chiude (al momento) il mercato di riparazione con due nuovi innesti: Jacopo Simonetta e Andrea Marafini, chiamati a rinforzare una rosa profondamente rinnovata nel mese di gennaio.

Simonetta è un centrocampista offensivo classe 2006 proveniente dal Como, dove ha militato nella formazione Primavera 2. Per lui 12 presenze impreziosite da 3 gol e 3 assist, numeri che raccontano di un profilo giovane ma già capace di incidere. Simonetta va a rimpolpare numericamente la mediana azzurra, prendendo di fatto il posto lasciato vacante da Giulio Frisenna, e porta a cinque il numero dei centrocampisti a disposizione di Marco Turati: Limonelli, Candiano, Gudelevicius, oltre ai nuovi arrivati Simonetta e Di Gesù.

Il secondo innesto è Andrea Marafini, difensore centrale classe 2000, romano, proveniente dalla Vibonese ma con già diverse esperienze in Serie C con Pineto, Recanatese e Renate. Un profilo più strutturato e con maggiore conoscenza della categoria, chiamato a dare solidità a una retroguardia che nelle ultime settimane ha mostrato qualche difficoltà. Marafini prende nei fatti il posto di Sapola, che interrompe il prestito con il Siracusa, rinnova con il Pisa e si trasferisce sempre in prestito al Pontedera.

Due operazioni che arrivano in un contesto delicato. Lo stesso Turati, nella serata di ieri dopo la pesante sconfitta interna contro il Crotone, ha scelto di non commentare il mercato: “Non mi interessa parlare di ciò che non è sotto il mio controllo“, il messaggio chiaro del tecnico azzurro, chiamato ora a ricostruire un gruppo profondamente cambiato.

A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale, il bilancio del mercato del Siracusa è imponente, segno di una vera e propria rivoluzione. Sono infatti usciti: Guadagni, Di Paolo (al Cagliari ma resta in prestito a Siracusa fino a fine stagione), Alma, Catena, Frisenna, Molina, Frosali, Kratsev, Parigini, Sapola.

Al loro posto sono approdati in azzurro il giovane attaccante Gabriel Arditi, Enrico Di Gesù, Orazio Pannitteri, Thiago Capomaggio, Alessandro Sbaffo, Jacopo Simonetta e Andrea Marafini.

Un Siracusa smontato e rimontato nel giro di poche settimane grazie all’incessante lavoro del Ds Antonello Laneri, che ora guarda alle ultime ore di mercato con la speranza di cogliere l’eventuale occasione finale. È chiaro però che, al netto di ulteriori movimenti, per Turati servirebbero profili pronti, esperti e abituati alla battaglia, considerando una classifica che vede gli azzurri penultimi con 21 punti e una penalizzazione attesa il 26 febbraio.

Il calendario, inoltre, non concede tregua: Potenza e Cosenza in trasferta, prima del derby contro il Catania al De Simone il giorno di San Valentino. Un trittico durissimo, che dirà molto sul reale volto del nuovo Siracusa.