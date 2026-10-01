Siracusa Calcio, si chiude il capitolo giudiziario: “Nessuna richiesta di liquidazione”

Cronaca · Tribunale

Si chiude uno dei capitoli più spinosi degli ultimi mesi per il Siracusa Calcio. L’esito dell’udienza di questa mattina davanti al giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa, Federico Maida, ha infatti fatto venir meno il procedimento che aveva coinvolto la società azzurra.

Secondo quanto emerso in udienza, il creditore privato ha rinunciato alla propria azione nei confronti della società azzurra, mentre la Procura, rappresentata dal procuratore aggiunto, Andrea Palmieri, alla luce della situazione debitoria e degli adempimenti già avviati dal club, ha ritenuto che non ci fossero gli estremi per proseguire nel giudizio.

A incidere sulla valutazione è stata in particolare la rateizzazione del debito con l’Erario, già avviata dalla società, e il fatto che il Siracusa abbia provveduto al pagamento delle prime rate previste dal piano di rientro.

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All’udienza era presente anche il patron del Siracusa, Alessandro Ricci, che ha illustrato al giudice il percorso intrapreso dalla società per regolarizzare la propria posizione.

Il risultato, quindi, è che non risulta allo stato alcuna richiesta di liquidazione nei confronti del Siracusa Calcio e il procedimento avviato davanti alla sezione fallimentare non proseguirà sulla base degli elementi esaminati nell’udienza odierna.

Un passaggio fondamentale perchè consente alla società di archiviare – è proprio il caso di dirlo -, almeno sul piano giudiziario, una vicenda che per buona parte dell’estate aveva inevitabilmente attirato l’attenzione attorno al club.

Per il Siracusa si chiude così un capitolo che aveva aggiunto ulteriore pressione a una stagione, quella passata, già complessa sul piano sportivo. Da oggi, quindi, l’attenzione della società può tornare a concentrarsi sul campionato e sugli obiettivi sportivi, con la squadra di mister Cacciola che dopo un ottimo inizio e una penalizzazione di 7 punti annullata, vuole continuare a rilanciarsi in classifica già dal prossimo appuntamento contro il Milazzo.