Siracusa calcio, stangata per Limonelli: salta Cosenza e derby col Catania

Costa carissima a Carmelo Limonelli l’espulsione rimediata nei concitati minuti finali di Potenza-Siracusa. Il centrocampista azzurro è stato infatti fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso diretto ricevuto dall’arbitro Viapiana Felipe della sezione di Catanzaro subito dopo la rete del momentaneo vantaggio del Potenza, nata proprio da un errore in fase di appoggio dello stesso Limonelli.

Il provvedimento, arrivato nella tarda mattinata come da prassi, priverà il Siracusa di uno dei suoi titolari sia nella trasferta di domani contro il Cosenza sia, soprattutto, nel derby del De Simone di sabato contro il Catania.

Queste le motivazioni ufficiali del giudice sportivo: Limonelli è stato sanzionato per aver tenuto “una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo colpiva con una spinta a due mani facendolo cadere a terra”.

Un’assenza pesante per mister Turati, chiamato già a ricostruire equilibri e identità dopo il mercato di gennaio che ha profondamente rivoluzionato la rosa con 10 cessioni e 8 acquisti. In questo contesto, la mediana titolare formata da Candiano, Frisenna e dallo stesso Limonelli rappresentava uno dei pochi punti di riferimento stabili della squadra.

Per la gara di domani contro il Cosenza, il sostituto naturale dovrebbe essere uno tra Gudelevicius — che nelle ultime uscite non ha pienamente convinto — e Di Gesù, arrivato proprio nel mercato di riparazione e sempre più inserito negli schemi tattici azzurri.

Dopo il pareggio agguantato nei minuti di recupero contro il Potenza, il Siracusa è rimasto a Rende per preparare la sfida contro i rossoblù. L’ennesimo dentro o fuori stagionale, con gli azzurri chiamati a una prova di carattere per continuare a muovere una classifica che resta sempre complicata.