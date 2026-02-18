Siracusa calcio, stipendi sì – contributi no: si va verso una nuova penalizzazione

Stipendi sì, contributi no. Sembra essersi chiusa così l’ennesima scadenza rispettata solo in parte dal Siracusa Calcio. A differenza di quanto avvenuto il 16 dicembre, quando la società del patron Alessandro Ricci non era riuscita a pagare nulla entro la scadenza fissata dalla Lega, per quella del 16 febbraio il club è riuscito ad adempiere soltanto a metà.

La società azzurra, tra metà gennaio e la prima settimana di febbraio, aveva infatti saldato tutti gli arretrati, mentre negli ultimi giorni si era portata in pari con gli stipendi: i giocatori proprio il 16 febbraio hanno ricevuto le spettanze relative ai mesi di novembre e dicembre. Discorso diverso invece per i versamenti dei contributi della seconda tranche (novembre–dicembre), che – da quanto ricostruito – non sarebbero stati onorati.

In sintesi, il Siracusa, pur evitando grazie al saldo degli arretrati di incappare in una “recidiva” che avrebbe potuto portare all’estromissione dal campionato, salvando così il titolo sportivo, dall’altra parte, con questo nuovo mancato adempimento, si mette addosso un macigno ancora più pesante sulle già flebili speranze di salvezza.

Il 26 febbraio gli azzurri subiranno una prima penalizzazione per il mancato rispetto della scadenza del 16 dicembre, che dovrebbe tradursi in sei punti di penalità. Adesso, con il presunto mancato pagamento nei tempi dei contributi, appare più che probabile un secondo deferimento che potrebbe sfociare in una nuova penalizzazione tra metà e fine marzo. Oltre al -6, potrebbero quindi arrivare altri 2-3 punti di penalizzazione per una squadra che oggi conta 23 punti e occupa il penultimo posto in classifica.

Così facendo, gli azzurri nelle ultime undici partite saranno chiamati a un vero e proprio filotto di vittorie per provare a risalire una classifica sempre più ripida. A partire già dalla prossima sfida contro il Sorrento Calcio. E toccherà ancora una volta a Marco Turati – che fin qui ha già dovuto gestire emergenze tecniche e turbolenze societarie – tenere la barra dritta, compattando il gruppo e provando a isolare la squadra dalle tempeste extracampo.