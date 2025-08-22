Siracusa Calcio, trasferiti i fondi per la fideiussione aggiuntiva: si sblocca il calciomercato

Giornata importante per il Siracusa Calcio 1924, che ha ufficializzato il trasferimento dei fondi necessari al rilascio della fideiussione aggiuntiva. Un passaggio cruciale che permetterà al club azzurro di ampliare la propria capacità di spesa nelle operazioni di calciomercato.

L’impegno era stato preso dal presidente Ricci nelle scorse settimane e oggi è stato mantenuto, aprendo la strada a nuove opportunità per il completamento dell’organico a disposizione dello staff tecnico.





La società sottolinea come questa operazione rappresenti un atto di solidità e programmazione, finalizzato a garantire al Siracusa Calcio 1924 una squadra competitiva in vista della nuova stagione.

Con la fideiussione aggiuntiva, la dirigenza potrà ora muoversi con maggiore flessibilità sul mercato, valutando gli innesti utili a rafforzare l’organico e consolidare gli obiettivi sportivi.