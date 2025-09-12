Siracusa Calcio, Turati carica i suoi: “Serve il 110% contro un Benevento da categoria superiore”

Una rifinitura più lunga del solito, quasi due ore di lavoro intenso, per mettere a fuoco concetti e dettagli. Il Siracusa di Marco Turati si prepara alla sfida di domani contro la corazzata Benevento con la consapevolezza di essere ancora un “cantiere aperto”, ma con la determinazione di chi vuole giocarsela a viso aperto. Al De Simone domani alle 17.30 (con diretta su Sky Sport Arena) arriva una formazione guidata dall’ex Auteri (che sarà in tribuna per squalifica) ferita dalla sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Casarano e che per questo avrà voglia di un pronto riscatto.

“È stata una buona settimana – ha dichiarato Turati in conferenza stampa – bisognava smaltire la batosta di domenica scorsa, dove avevamo fatto tante cose buone ma abbiamo lasciato punti come nelle giornate precedenti. Qualcuno si è fermato durante gli allenamenti, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno dal punto di vista fisico”.

Il tecnico azzurro non nasconde le difficoltà: “affrontiamo un Benevento che ha calciatori che con la Serie C c’entrano poco e che lavorano insieme da due mesi e mezzo. Noi dobbiamo mettere in campo il 110%, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, anche se ci è mancato qualcosa”.

E quel “qualcosa” per il tecnico azzurro è la concentrazione, fondamentale per evitare di prendere gol più che evitabili come accaduto nelle ultime due uscite. “In queste prime tre partite – prosegue Turati – i ragazzi hanno dato tutto in termini di impegno e agonismo, ma non possiamo più permetterci di prendere gol su un rinvio di 70 metri o una punizione da 50. È mancata lucidità anche per motivi fisici. L’ingresso di giocatori nuovi, come i due lituani rientrati dall’Under 21, potrà darci una mano”.

Interpellato sulla possibilità di cambiare sistema di gioco per adattarsi al Benevento, Turati è chiaro: “Difesa a tre? Lo abbiamo fatto l’anno scorso e possiamo riproporlo a gara in corso. Il nostro credo però resta quello di essere aggressivi, di mettere pressione e rendere la vita difficile all’avversario”.

Sul fronte degli indisponibili tra chi ha subito piccoli infortuni o è in ritardo di condizione, Turati deve fare i conti con diverse assenze: Frisenna, Forroni, Molina, Parigini e Cancellieri non saranno della partita. Il mister ha poi detto che anche un altro giocatore importante si è fermato in settimana, senza specificare di chi si tratti. “Non vogliamo rischiare nessuno – ha spiegato – Parigini lo stiamo portando in condizione, ma non vogliamo ripetere l’errore fatto con Frisenna”.

La lunga rifinitura è servita soprattutto per lavorare su concetti tattici e sulle palle inattive, ma anche sull’aspetto mentale. “Quando le cose vanno male è facile cercare scuse o giustificazioni – ha concluso Turati – invece noi dobbiamo essere capaci di ribaltare le situazioni negative. È una squadra giovane, con tanti esordienti in C, ma che ha voglia di crescere e lottare”.