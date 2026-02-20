Siracusa calcio, Turati e Candiano fanno muro: “Undici finali, ora serve unità”

Solo campo, niente distrazioni. È questo il messaggio chiaro che arriva dalla conferenza stampa del Siracusa Calcio, che prova a isolarsi dal caos societario per concentrarsi esclusivamente sulla corsa salvezza.

Nella sala stampa del “De Simone” si sono presentati il tecnico azzurro Marco Turati e il capitano Maiko Candiano. Una presenza congiunta tutt’altro che casuale, pensata per dare un segnale forte di compattezza in un momento estremamente delicato.

La linea è netta: le questioni extracalcistiche sono rimandate ai prossimi giorni, con Direttore sportivo e Direttore Generale che hanno preannunciato la volontà di convocare una nuova conferenza stampa nei primi giorni della prossima settimana, mentre adesso l’attenzione è tutta rivolta al campo. Gli azzurri domani mattina partiranno per Potenza, dove affronteranno il Sorrento Calcio in quella che rappresenta la prima delle undici “finali” da qui a fine stagione.

Turati non usa mezzi termini: “Queste undici partite devono essere uno stimolo enorme. Abbiamo un obbligo morale: dare tutto per raggiungere la salvezza sul campo”. Il tecnico sottolinea anche il senso della presenza del capitano al suo fianco. “Abbiamo parlato poco – dice guardando dritto in faccia i cronisti presenti in sala -, ma oggi vogliamo dare un segnale di unione. Chiediamo alla gente di starci vicino, ancora di più”.

Guardando all’avversario, l’analisi è lucida. “Affrontiamo il Sorrento come tutte le altre squadre. Loro si sono rafforzati e sono più tranquilli in classifica, ma noi andremo lì per battagliare. Chi affronta il Siracusa deve sudare”.

Dalla panchina al campo, la parola passa poi a Candiano, uno dei punti fermi di una squadra profondamente rinnovata nel mercato di gennaio: “Noi pensiamo solo a lavorare. Giochiamo per noi, per la città e per i tifosi. L’obiettivo salvezza è difficile, ma ci crediamo. Nello spogliatoio i più esperti stanno aiutando i giovani a fare gruppo”.

Sul piano tecnico, Turati – che nelle ultime uscite ufficiali ha proposto una nuova coppia di centrali difensivi – ribadisce un concetto chiave: nessun titolare fisso. “Abbiamo 22 titolari, tutti devono sentirsi protagonisti. I nuovi si stanno integrando bene, come Capomaggio e Marafini, ma chiunque venga chiamato in causa deve farsi trovare pronto”.

Infine, ancora Candiano, sull’approccio del Siracusa alle partite, a prescindere dalla classifica che occupano gli avversari. “Noi affrontiamo tutti allo stesso modo. È vero che contro le grandi si trovano più spazi, ma lo spirito deve essere sempre quello”.

Parole asciutte, dirette, senza alibi. In un ambiente scosso, il Siracusa prova a ricompattarsi attorno al campo. Perché adesso, più che mai, ogni partita vale una stagione.