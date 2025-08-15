Siracusa calcio, Turati non parte per Foggia: “virosi intestinale”

Mattinata convulsa questa mattina in casa Siracusa calcio. Nella tarda mattinata, infatti, sono iniziate a girare le voci che mister Turati non fosse salito a bordo del pullman che deve portare la squadra a Foggia in vista del primo turno di Coppa Italia che combacia anche con la prima uscita ufficiale degli azzurri.
La società con una nota ufficiale ha fatto sapere che l’assenza del mister è dettata da “un episodio di virosi intestinale.”
Al momento quindi il tecnico non dovrebbe essere in panchina per la sfida in terra pugliese anche se la società fa sapere che se il tecnico dovesse ristabilirsi nelle prossime ore la società è pronta a garantire il trasferimento in Puglia.
