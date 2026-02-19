Ultime news

Siracusa, cali di pressione idrica nella zona alta: guasto alla condotta in viale Epipoli

Dalle 20 di oggi fino alle 8 di domani

Siam comunica che, alle 16 di oggi, sono state attivate le necessarie procedure per effettuare un intervento urgente di riparazione della condotta di adduzione DN 300 a servizio del serbatoio di Bufalaro Alto, in Viale Epipoli.

Tale intervento comporterà una riduzione della portata e della pressione idrica, presumibilmente dalle 20 di oggi fino alle 8 di domani, 20 febbraio, nelle seguenti zone e aree limitrofe:

• Viale Epipoli
• Villaggio Miano
• Via Carlo Forlanini
• Viale Tica
• Viale Tisia
• Via Filisto
• Belvedere


