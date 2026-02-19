Siracusa, cali di pressione idrica nella zona alta: guasto alla condotta in viale Epipoli

Siam comunica che, alle 16 di oggi, sono state attivate le necessarie procedure per effettuare un intervento urgente di riparazione della condotta di adduzione DN 300 a servizio del serbatoio di Bufalaro Alto, in Viale Epipoli.
Tale intervento comporterà una riduzione della portata e della pressione idrica, presumibilmente dalle 20 di oggi fino alle 8 di domani, 20 febbraio, nelle seguenti zone e aree limitrofe:
• Viale Epipoli
• Villaggio Miano
• Via Carlo Forlanini
• Viale Tica
• Viale Tisia
• Via Filisto
• Belvedere
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni