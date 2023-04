Siracusa, cambi di casacca “elettorali”. Bandiera: “solidarietà all’on. Carta e al suo coraggio”

“Apprendo dalla stampa odierna, di un attacco deprecabile, all’on. Giuseppe Carta, accusato di “blaterare”, da parte di un esponente della DC catanese, partito del centrodestra.

Negli scorsi giorni, l’On. Carta, al quale va la mia più sincera solidarietà ed al quale ho già, nei giorni scorsi, pubblicamente, rivolto il mio ringraziamento per il coraggio dimostrato, si è distinto per aver segnalato, tramite un interrogazione parlamentare scritta, al Presidente della Regione, ciò che starebbe accadendo nel centrodestra, ovvero la induzione ai candidati, di cambiare lista e casacca, attraverso promesse di sottogoverni, arruolamento presso gli staff di assessori regionali e assessorati, in viste delle prossime elezioni amministrative. Proprio l’on. Carta, con coraggio, ha messo per iscritto di candidati “bisognosi e poco coerenti””.

Così Edy Bandiera, candidato a sindaco di Siracusa, esprime solidarietà al deputato regionale del Mpa e sindaco di Melilli Giuseppe Carta “attaccato” dalla Dc di Catania dopo che, a sua volta, aveva parlato di possibili “cambi di casacche” in vista delle prossime amministrative di Sicilia dietro la promessa di posti di sottogoverno.

“Io per primo – prosegue Bandiera – già in data 19 Aprile, ho ritenuto di lanciare un allarme su queste e altre vergognose prassi che starebbero inquinando il momento pre-elettorale e che starebbero, qualora concretizzate, esponendo la Città a rischi enormi. Ritengo assurdo attaccare chi solleva, con coraggio, un tema così importante, anziché intervenire a sostegno di chi come il sottoscritto prima e l’on. Carta poi, hanno ritenuto, autonomamente, di allertare le istituzioni competenti e la pubblica opinione, su queste tristi e a quanto pare diffuse pratiche”.