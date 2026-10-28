Siracusa, cambia la viabilità attorno ai Villini per la Fiera dei Morti

Attualità · mobilità

Dalle 19 di domani (29 ottobre) fino alle 12 del 3 novembre, saranno in vigore le misure straordinarie sulla mobilità per consentire lo svolgimento della Fiera dei Morti, che si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre ai villini del Foro siracusano.

Come già deciso lo scorso anno, saranno chiuse al traffico e alla sosta (con rimozione obbligatoria dei mezzi), le strade attorno ai Villini e cioè: le due bretelle che costeggiano l’area, fino a viale Diaz, e il tratto di corso Umberto a partire dall’incrocio con via Rizza. Stessi divieti anche per l’ultima porzione di viale Montedoro (in direzione dei Villini), a partire da via Rizza. I mezzi che percorrono corso Umberto verso piazzale Marconi, dunque, dovranno svoltare a sinistra su via Perasso; quelli su viale Montedoro, all’incrocio con via Rizza dovranno svoltare a sinistra; quelli su via Rizza, all’incrocio con viale Montedoro e, più avanti, con corso Umberto, proseguiranno dritto lungo via Perasso.

In via Malta, nel tratto tra via Perasso e via Tripoli, è previsto il doppio senso di circolazione esclusivamente per il servizio di trasporto pubblico locale, con obbligo di svolta a destra per Foro siracusano per quelli che percorrono via Malta con direzione piazzale Marconi. In via Malta, nel tratto tra via Perasso e via Tripoli, sarà in vigiore l’inversione del senso di marcia e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati.

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I veicoli che percorrono via Somalia, giunti all’incrocio con via Malta, dovranno imboccarla girando a sinistra, mentre da piazzale Marconi i mezzi dovranno dirigersi in via Tripoli. Infine, in viale Diaz, nel tratto tra le due bretelle di Foro siracusano, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria sul lato sinistro del senso di marcia. Il capolinea dei bus viene provvisoriamente spostato da corso Umberto a via Rubino.