Siracusa, cambia la viabilità nell’area di piazza della Vittoria

Cambia la viabilità nell’area di piazza della Vittoria. Le auto che muovono in direzione via Giuseppe Di Natale, non potranno svoltare a destra, costeggiando il sito archeologico, per raggiungere via Testaferrata. È stata infatti disposta la modifica del senso di marcia, con l’apposizione di segnaletica e jersey bianchi e rossi che dedicano ora quella corsia alle auto in arrivo dalla parte alta di via Testaferrata.

“Si tratta di una misura temporanea, necessaria per alleggerire la pressione sulle arterie principali e causata dai lavori in corso su via del Santuario e Teocrito – spiega l’assessore alla mobilità, Enzo Pantano – Dopo avere monitorato i flussi in transito per oltre 14 giorni, è emersa la sofferenza del traffico su via del Santuario, dove insiste una ampia strettoia dovuta al cantiere aperto. Considerando come la deviazione obbligata su via Demostene abbia scaricato su quel tratto l’intero peso della viabilità nell’area, inclusi bus, e con importanti ricadute sino a viale Paolo Orsi, si è deciso, dopo l’osservazione e lo studio, di alleggerire la pressione su via del Santuario già sotto stress, dirottando pertanto su altra direttrice il flusso in arrivo da piazza della Vittoria e via Testaferrata. La misura rimarrà in vigore per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli importanti lavori di sicurezza in corso su via del Santuario-Teocrito”.