Siracusa, cambia l’orario della raccolta rifiuti nelle zone balneari: servizio dalle 12

Attualità · Igiene urbana

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Cambiano, o meglio sono già cambiati gli orari della raccolta differenziata porta a porta nelle zone balneari e nelle case sparse di Siracusa. Da oggi, lunedì 12 ottobre, le utenze domestiche interessate dovranno esporre i rifiuti dalle 6 alle 11, mentre l’inizio del servizio di raccolta è previsto alle 12.

A comunicarlo è stata Risam, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, attraverso una nota pubblicata sabato sulla propria pagina social.

Una comunicazione che, tuttavia, non è stata accompagnata da un’informazione più capillare, anche da parte del Comune. E così questa mattina diversi utenti sono rimasti sorpresi dal mancato ritiro dei rifiuti nelle prime ore della giornata, secondo le consuete modalità.

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Nel proprio avviso, Risam ha informato l’utenza che, a partire da lunedì 12 ottobre, il servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche delle zone balneari e delle case sparse seguirà il nuovo calendario orario.

L’esposizione dei rifiuti è consentita dalle 6 alle 11, mentre i mezzi inizieranno la raccolta a partire dalle 12.

La società raccomanda il rispetto degli orari indicati, sottolineando che la puntualità nell’esposizione è necessaria per garantire la regolare esecuzione del servizio e la tutela del decoro urbano.

Resta però il problema della comunicazione agli utenti: l’avviso pubblicato sui social sabato non sembra essere arrivato tempestivamente a tutti gli interessati, molti dei quali questa mattina si sono accorti della modifica soltanto davanti ai rifiuti non ancora ritirati.