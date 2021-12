Siracusa, cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: mercoledì appuntamento con il presidente dell’Associazione Nazionale Forestali Italiani

Il presidente dell’Associazione Nazionale Forestali Italiani, Michele Lonzi, ha indetto una conferenza stampa sul tema Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico, solo una via d’uscita: rimettere in produzione i terreni incolti con l’agricoltura multifunzionale e la forestazione produttiva. L’incontro si terrà mercoledì prossimo alle 10.30 al Santuario della Madonnina – Saletta “Monsignor Salvatore Giardina”

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Michele Lonzi presenterà le proposte che saranno consegnate alla Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e alle più alte Istituzioni nazionali e locali al fine di affrontare concretamente la gravissima crisi ambientale dovuta ai cambiamenti climatici e all’incuria dell’uomo; crisi che non sta risparmiando la Sicilia.

Per il comitato tecnico scientifico etico dell’associazione, interverranno: Liddo Schiavo, componente della Consulta nazionale cultura, regista ed autore teatrale, già responsabile dell’area tematica comunicazione della Regione Siciliana; Vincenzo Vacante, docente, ordinario di Entomologia generale ed applicata presso la Facoltà di agraria, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, esperto internazionale in lotta biologica in Selvicoltura, Orticoltura ed Agrumicoltura; Silvio Santacroce, avvocato, esperto di diritto commerciale comunitario ed internazionale, già responsabile dell’area legale presso l’assessorato regionale dell’Agricoltura della Sicilia per l’attuazione del Por 2000-2006 e della programmazione 2007-2013; Mons. Giuseppe Greco, docente di Lettere e religione, già vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa, presidente del capitolo metropolitano di Siracusa, Assistente del MEIC ( Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) e Prelato d’onore di Sua Santità. Edy Bandiera, agronomo, già assessore all’Agricoltura ed allo sviluppo rurale della Regione Siciliana.

In collegamento da remoto: Francesco Azzaro, dirigente dell’Ispettorato dell’agricoltura di Ragusa, già responsabile del Distretto assistenza tecnica in agricoltura di Siracusa; Filadelfo Brogna, direttore dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa e già responsabile al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale delle riserve naturali della provincia di Siracusa.