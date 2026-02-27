Siracusa, cambio al vertice di Palazzo Bellomo: Rita Insolia va in pensione

Cambio al vertice della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo: la direttrice Rita Insolia si congeda dall’incarico e, da lunedì, andrà ufficialmente in pensione.

Al suo posto subentrerà Sebastiano Mario Guarrera, già direttore del Centro per l’Impiego di Catania.

Rita Insolia ha guidato la Galleria a partire dal 2020, promuovendo attività di valorizzazione del patrimonio artistico, iniziative culturali, mostre ed eventi che hanno rafforzato il ruolo del museo come punto di riferimento per la città di Siracusa e per l’intero territorio regionale.

Per Guarrera si tratta di un incarico che segna un passaggio significativo verso la gestione di un’istituzione culturale di primo piano, con la responsabilità di proseguire nel percorso di crescita e promozione del museo.