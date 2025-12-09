Siracusa, cambio in Consiglio provinciale: Giuseppe Vinci lascia il posto a Marco Niciforo

Cambio di rappresentanza al Consiglio provinciale del Libero Consorzio di Siracusa: Giuseppe Vinci, presidente del Consiglio comunale di Francofonte, conclude anticipatamente il proprio mandato e lascia ufficialmente il posto al consigliere comunale di Augusta Marco Niciforo, primo dei non eletti. Una transizione definita “naturale e concordata”, come confermato dal deputato regionale Carlo Auteri, che parla di “accordi rispettati” all’interno della coalizione.

Vinci ha ringraziato il presidente Michelangelo Gian Siracusa, i consiglieri del Libero Consorzio e tutti i dipendenti che lo hanno supportato nel suo percorso amministrativo. “Ho cercato di rappresentare al meglio il territorio di Francofonte e, più in generale, tutta la provincia di Siracusa”, ha dichiarato, sottolineando che continuerà a impegnarsi in altre funzioni istituzionali ed esprimendo soddisfazione per l’ingresso di Niciforo, definendolo “una figura competente, leale e vicina al territorio”.

Il deputato regionale Carlo Auteri ha spiegato il contesto politico del cambio di rappresentanza: “Tutto rientra in una dinamica di accordi che prevedeva la possibilità di dare spazio al primo dei non eletti, Marco Niciforo. Accordi rispettati, come è giusto che sia”. Auteri ha ringraziato Vinci per il lavoro svolto e ha ribadito il proprio impegno verso la provincia e i suoi comuni: “Continuerò a sostenere il territorio, come sempre ho fatto”

L’ingresso di Marco Niciforo in Consiglio provinciale rappresenta anche il ritorno della città di Augusta all’interno dell’assemblea. “Mancava questo tassello per completare un organigramma che coprisse tutta la provincia – le sue parole – sono pronto a portare un contributo serio e operativo, con particolare attenzione ai comuni della zona Nord e alla città di Augusta. La provincia ha servizi che negli ultimi anni non hanno potuto essere sostenuti efficacemente. L’obiettivo è lavorare per migliorarli, con impegno sincero e leale.

Il consigliere ha ricordato anche l’azione congiunta recente sul rifacimento della strada di Punta Cugno, sottolineando come “solo con una squadra unita si possano ottenere risultati concreti”. Un passaggio di consegne che avviene con collaborazioni consolidate e con l’impegno, ribadito da più parti, di proseguire un lavoro comune a beneficio dell’intero Libero Consorzio di Siracusa.