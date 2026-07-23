Siracusa, cambio orario del cimitero ad agosto: chiusura nei pomeriggi e stop a Ferragosto

Nuovi orari per il cimitero comunale di Siracusa durante il mese di agosto. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Italia, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura pomeridiana della struttura per tutto il mese, motivando la decisione con le elevate temperature estive e con il ridotto numero di visitatori registrato nelle ore più calde della giornata.
Dal 1° al 31 agosto il cimitero sarà aperto: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30, mentre la domenica dalle 7.30 alle 12.30.
L’ingresso sarà consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura, mentre un segnale acustico avviserà i visitatori dell’imminente chiusura. Inoltre, venerdì 15 agosto, in occasione del Ferragosto, il cimitero resterà completamente chiuso.
L’ordinanza precisa che si tratta di una disposizione limitata al solo mese di agosto: dal 1° settembre tornerà in vigore il consueto orario con apertura anche nelle ore pomeridiane.