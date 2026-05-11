Siracusa, Camera del Lavoro “La Borgata” e CGIL denunciano le criticità dell’infopoint turistico: “servizi insufficienti”

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e promozione delle politiche di accoglienza, la Camera del Lavoro “La Borgata”, in collaborazione con le RSU della FP CGIL, ha effettuato nei giorni scorsi una visita esplorativa all’infopoint turistico situato all’interno del Palazzo del Governo di via Roma, a Siracusa.

Dal sopralluogo è emerso un quadro caratterizzato da diverse criticità che, secondo la CGIL, penalizzano l’efficacia dei servizi offerti ai visitatori, nonostante l’impegno e la professionalità degli operatori presenti.

In particolare, durante la visita è stata riscontrata la mancanza di materiale informativo aggiornato. Ai numerosi turisti stranieri in cerca di mappe e indicazioni vengono infatti distribuite fotocopie in bianco e nero o poche stampe a colori che riportano ancora il timbro dell’Apt, ente soppresso da oltre vent’anni.

Tra le problematiche segnalate anche gli orari di apertura ritenuti insufficienti: l’infopoint resta infatti operativo soltanto nella fascia mattutina, dalle 8 alle 14, fatta eccezione per il mercoledì. Una situazione che, secondo il sindacato, non rispecchia le esigenze di una città a forte vocazione turistica come Siracusa.

Per migliorare il sistema dell’accoglienza, la Camera del Lavoro propone l’attivazione di un secondo infopoint nel palazzo di via Malta, così da intercettare meglio i flussi turistici in ingresso, oltre alla realizzazione di una segnaletica più diffusa dedicata agli “itinerari della bellezza” tra Ortigia, Neapolis e Borgata.

La CGIL ha inoltre rivolto un appello al presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, chiedendo l’istituzione di una cabina di regia permanente sull’accoglienza turistica, coinvolgendo sindaci, associazioni delle strutture ricettive e organizzazioni sindacali.

“L’accoglienza non può essere lasciata all’improvvisazione – dichiarano Alessandro Acquaviva, responsabile della Camera del Lavoro, e Franco Nardi, segretario provinciale della CGIL – ma necessita di una strategia integrata che garantisca servizi adeguati e standard all’altezza della storia e del prestigio di Siracusa”.