Siracusa, Camera del Lavoro “La Borgata” e Spi Cgil: “bene bus a metano ma investire sulla mobilità gratuita”

“Condividiamo la scelta del Consiglio comunale di cofinanziare con un importo pari a 250mila euro l’acquisto di 10 nuovi autobus a metano, nell’ambito delle misure finanziate dalla Regione con fondi del PNRR, poiché l’alimentazione a metano abbatte significativamente le emissioni di polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto” lo affermano il direttivo della Camera del Lavoro de La Borgata e lo Spi Cgil di Siracusa. Tuttavia ritengono che “il semplice rinnovo del parco mezzi, seppur vitale, non sia sufficiente da solo a compiere quel salto di qualità dei servizi di mobilità di cui Siracusa ha bisogno. Un bus nuovo, anche se ecologico, rischia di rimanere semi vuoto se non si interviene per renderlo accessibile a tutti“.

Per questo propongono all’Amministrazione comunale di investire sulla mobilità gratuita. “In particolare chiediamo di estendere la gratuità dell’abbonamento a tutti i cittadini over 65, a prescindere dal reddito e dalla presenza di una disabilità. La gratuità deve essere un diritto di cittadinanza, non un beneficio legato a condizioni. L’attuale legame con l’ISEE o con l’accertamento della disabilità crea sacche di esclusione e inutili aggravi burocratici. Molti anziani, pur in condizioni di bisogno economico o di fragilità fisica, restano esclusi. L’universalità è la risposta più equa e solidale, contrasta la solitudine e garantisce l’accesso a servizi essenziali (visite mediche o spesa). Per finanziare tale provvedimento si può ricorrere ai fondi dell’imposta di soggiorno, alle entrate dalla sosta a pagamento e ai risparmi dalla lotta all’evasione. La gratuità non è un costo bensì un investimento”.