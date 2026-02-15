Siracusa, campionato provinciale assoluto individuale di scacchi: titolo a Pierfrancesco Joseph Mazza

Si è svolto alla palestra dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Siracusa il XXV Campionato Provinciale Assoluto Individuale di Scacchi 2026. La manifestazione si è conclusa con un risultato di particolare rilievo: il titolo di Campione Provinciale è stato conquistato da Pierfrancesco Joseph Mazza, non ancora maggiorenne, che diventa così il più giovane campione provinciale della storia.

Con la chiusura del Campionato, l’organizzazione desidera congratularsi ufficialmente con tutti i premiati. Oltre al Campione Provinciale Pierfrancesco Joseph Mazza, sono stati riconosciuti per la classifica generale Paolo Bottini, Sebastiano Quattropani e Salvatore Bianca. Sono stati inoltre assegnati i premi di fascia a Paolo Minniti (categoria fino a 2000), Salvatore Tondo (fino a 1800), Alessio Simone (fino a 1600), Cesare Raffa (fino a 1500) e Mario Lo Presti (fino a 1400), nonché il premio Over 60 a Ignazio Giuffrida.