Siracusa, Campionato provinciale assoluto individuale di Scacchi: vince Pierfrancesco Joseph Mazza

Si è svolto nella palestra dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Siracusa il XXV Campionato Provinciale Assoluto Individuale di Scacchi 2026. La manifestazione si è conclusa con un risultato di particolare rilievo: il titolo di Campione Provinciale è stato conquistato da Pierfrancesco Joseph Mazza, atleta non ancora maggiorenne, che diventa così il più giovane campione provinciale della storia.

Con la chiusura del Campionato, l’organizzazione desidera congratularsi ufficialmente con tutti i premiati. Dietro al Campione Provinciale Pierfrancesco Joseph Mazza si sono piazzati Paolo Bottini, ottimo secondo, Sebastiano Quattropani terzo e Salvatore Bianca ai piedi del podio. Sono stati inoltre assegnati i premi di fascia a Paolo Minniti (categoria fino a 2000), Salvatore Tondo (fino a 1800), Alessio Simone (fino a 1600), Cesare Raffa (fino a 1500) e Mario Lo Presti (fino a 1400), nonché il premio Over 60 a Ignazio Giuffrida.

La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Scacchistica Paolo Boi di Siracusa del Presidente Silvano Conti, ed ha visto sfidarsi su 6 turni 29 giocatori.

L’organizzazione esprime soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il livello tecnico espresso dai partecipanti, rinnovando l’impegno a promuovere gli scacchi sul territorio come disciplina sportiva e occasione di crescita culturale e formativa.