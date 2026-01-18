Siracusa, Campionato Provinciale di Canna da Riva: assegnati i titoli individuali e di squadra

Si è concluso nella giornata odierna il Campionato Provinciale di Canna da Riva, con lo svolgimento dell’ultima e decisiva prova stagionale che ha decretato i podi di giornata e le classifiche finali del campionato.

Dopo una stagione caratterizzata da alcune difficoltà organizzative, oggi il tempo ha fortunatamente regalato una tregua, consentendo lo svolgimento della gara nelle migliori condizioni possibili e permettendo agli atleti di esprimersi al meglio lungo il campo di gara.

Per quanto riguarda la prova odierna, il podio è stato così composto:

1° classificato Manzella Marco, 2° classificato Nobile Giuseppe e 3° classificato Bonnici Maurizio, protagonisti di una competizione combattuta e di alto livello tecnico.

Con la conclusione del campionato è stato inoltre proclamato Campione Provinciale 2025 Forestieri Diego, seguito al secondo posto da Bonnici Maurizio e al terzo posto da Bottaro Giovanni, atleti che si sono distinti per continuità e rendimento nel corso dell’intera stagione agonistica.

Grande soddisfazione anche per la classifica a squadre, che ha visto imporsi la Nautica Targia, composta da Bottaro Giovanni, Giarratana Salvo, Sena Francesco e Caponnetto Andrea, autori di un eccellente percorso sportivo e di una solida prova di squadra.

Il campionato di quest’anno è stato particolarmente impegnativo a causa di alcuni rinvii di natura tecnica, che hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo. Nonostante ciò, grazie alla collaborazione di atleti, società e giudici di gara, è stato possibile portare a termine tutte le selettive previste.

Il Presidente del Comitato Provinciale, Vincenzo Asta, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti della stagione:

“Desidero ringraziare tutti gli atleti, le società sportive, i giudici di gara e i collaboratori che, nonostante le difficoltà legate a rinvii di carattere tecnico, hanno dimostrato grande disponibilità, passione e senso di responsabilità. Oggi, grazie anche a condizioni favorevoli, siamo riusciti a concludere il campionato nel migliore dei modi, dando valore al lavoro svolto durante tutta la stagione.”

Lo sguardo è ora rivolto alla prossima stagione, con l’auspicio di poter ripartire regolarmente dall’8 marzo con la prima prova del Campionato Provinciale di Canna da Riva 2026, senza ulteriori intoppi, continuando a promuovere e valorizzare questa disciplina sportiva sul territorio.