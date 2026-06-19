Siracusa, campo “Ivan Tuccitto” in concessione: canone da… 539 euro al mese

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione del campo da calcio comunale “Ivan Tuccitto” di Cassibile, in via degli Ulivi.

La procedura riguarda la gestione, conduzione e uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale, costituito da un campo di calcio a 11. L’obiettivo dell’amministrazione è favorire la pratica sportiva, garantire una migliore fruizione dell’area e assicurare una costante manutenzione della struttura.

La concessione avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla consegna dell’impianto, con eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi. Il canone annuo posto a base della procedura è pari a 6.475,88 euro, corrispondenti a 539,66 euro mensili. L’offerta economica dovrà prevedere un rialzo rispetto al canone posto a base di gara.

Potranno partecipare società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro, purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Tra questi figurano l’iscrizione al Coni, alla Figc e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, oltre all’assenza di situazioni di inadempimento o contenzioso con il Comune.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Net4Market. Il termine indicato nell’avviso è fissato al 29 giugno 2026 alle 10.

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti, di cui 70 riservati all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.

Nella valutazione tecnica saranno considerati il radicamento territoriale e le esperienze maturate, il programma di gestione dell’impianto, la qualità della conduzione, le attività sociali e inclusive proposte, le iniziative rivolte ai giovani, alle persone con disabilità e alle fasce fragili, oltre agli eventuali interventi migliorativi senza oneri per l’amministrazione. La concessione punta dunque a valorizzare l’impianto sportivo di Cassibile, rafforzandone la funzione sociale, educativa e aggregativa per la comunità locale.

Il valore stimato complessivo della concessione è pari a 230.625 euro, esclusa Iva, che sale a 253.687,50 euro in caso di attivazione della proroga tecnica.